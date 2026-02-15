Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Зеленогорска?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Зеленогорска?

Опубликовано: 15 февраля 2026 07:07
 Проверено редакцией
берег, сосны, люди
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Зеленогорска?
Global Look Press/ Photoagency Interpress
Расстояние от Санкт-Петербурга до Зеленогорска на машине составляет 52 км.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Зеленогорска на машине составляет 52 км. Этот курортный город расположен на побережье Финского залива, в 40–50 минутах езды от северной столицы по трассе А-181 «Скандинавия».

Путь проходит через Сестрорецк, Репино и другие населённые пункты. Трасса известна живописными видами: по левую сторону от дороги — сосновые леса, по правую — панорамы Финского залива. Дорога имеет хорошее покрытие, движение обычно свободное, за исключением пиковых часов в выходные дни, когда многие петербуржцы едут на отдых к морю.

Время в пути

При отсутствии пробок поездка занимает около 50 минут. Однако в летний сезон, когда поток туристов увеличивается, возможны задержки из-за скопления машин у пляжей или в районе популярных достопримечательностей.

Что посмотреть по пути

По дороге можно заехать в усадьбу «Пенаты» в Репино — дом-музей художника Ильи Репина. Здесь можно увидеть парк, созданный по эскизам мастера, и его могилу.

В самом Зеленогорске стоит посетить:

  • Кирху Преображения Господня — исторический лютеранский храм XIX века.
  • Особняк Новикова — здание начала XX века с необычной архитектурой.
  • Маяк Стирсудден — один из старейших маяков Балтики, работающий с 1872 года. Расположен на закрытой территории, но иногда сюда организуют экскурсии.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью