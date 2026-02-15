Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Зеленогорска?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Зеленогорска на машине составляет 52 км.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Зеленогорска на машине составляет 52 км. Этот курортный город расположен на побережье Финского залива, в 40–50 минутах езды от северной столицы по трассе А-181 «Скандинавия».

Путь проходит через Сестрорецк, Репино и другие населённые пункты. Трасса известна живописными видами: по левую сторону от дороги — сосновые леса, по правую — панорамы Финского залива. Дорога имеет хорошее покрытие, движение обычно свободное, за исключением пиковых часов в выходные дни, когда многие петербуржцы едут на отдых к морю.

Время в пути

При отсутствии пробок поездка занимает около 50 минут. Однако в летний сезон, когда поток туристов увеличивается, возможны задержки из-за скопления машин у пляжей или в районе популярных достопримечательностей.

Что посмотреть по пути

По дороге можно заехать в усадьбу «Пенаты» в Репино — дом-музей художника Ильи Репина. Здесь можно увидеть парк, созданный по эскизам мастера, и его могилу.

В самом Зеленогорске стоит посетить: