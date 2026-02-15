В 40 лет обошла молодежь и взяла золото: спортсменка СССР, которая завоевала 10 олимпийских медалей

Легендарная спортсменка Раиса Сметанина вошла в историю зимних Олимпийских игр с первого выступления

Когда весь спортивный мир устремлён на зимние старты, предлагаем вспомнить достижения прославленных отечественных олимпийцев. В феврале 2026 года исполнилось ровно 50 лет с того момента, как советская лыжница Раиса Петровна Сметанина стала олимпийской чемпионкой и навсегда вписала своё имя в историю мирового спорта.



50 лет назад на Олимпиаде в Инсбруке женская сборная СССР по лыжным гонкам выиграла эстафету. Звездой тех Игр стала Раиса Сметанина — она пробежала свой этап быстрее всех соперниц, внеся решающий вклад в победу команды. Для нее это была первая Олимпиада, и уже тогда она продемонстрировала, что такое настоящий характер и воля к победе.

На Играх в Инсбруке она взяла три медали: золото в индивидуальной гонке на 10 км и в эстафете, а также серебро в гонке на 5 км.



Раиса Петровна давала фору молодым спортсменам долгие годы — её успехи на последующих Олимпиадах (в Лейк‐Плэсиде, Сараево, Калгари и Альбервилле) принесли ей 10 медалей, что до сих пор остаётся выдающимся достижением в истории зимних Игр. Последний олимпийский триумф в эстафете в Альбервилле в 1992 году стал особенно символичным: золотая медаль пришла к ней за несколько дней до 40‐летия — возраста, к которому большинство лыжников уже давно заканчивают карьеру.



Сегодня, глядя на современные соревнования и вспоминая героев прошлого, невозможно не ощутить ностальгии по тем славным годам, когда спортивная гордость страны объединяла миллионы. Раиса Сметанина навсегда останется символом силы, упорства и триумфа советского спорта, чей подвиг вдохновляет и сейчас.

