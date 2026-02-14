Российский город с духом Средневековой Европы: узкие улочки и замки - все, как в рыцарском романе

Что посмотреть в Выборге за один день

В России есть город с уникальной историей: за восемь веков он успел побыть шведским, финским и российским. Здесь сохранились руины шведских бастионов, финские постройки начала XX века и средневековая планировка улиц. Речь, конечно же, о Выборге. Рассказываем, что обязательно стоит увидеть в Выборге за один день.

Выборгский замок

Главная достопримечательность расположена на острове. Замок часто называют сердцем Выборга. Здесь проходят фестивали, рыцарские бои и городские праздники. На территории работают интерактивные музеи, включая камеру пыток в старом каземате. Лучшие виды открываются с башни Святого Олафа — смотровая площадка позволяет увидеть старый город, залив и окрестности.

Парк Монрепо

В XVIII веке здесь находилась усадьба президента Петербургской академии наук барона Фон Николаи. Сегодня это историко-архитектурный и природный заповедник. Охраняемым является и архитектура, и природные красоты.

Библиотека Алвара Аалто

Здание 1930-х годов спроектировал легендарный финский архитектор Алвар Аалто. Его изюминка - знаменитый волнообразный потолок актового зала. Осмотреть здание можно бесплатно. Туристам выпишут гостевой читательский билет, пишет t-j.ru.

Площадь Старой ратуши

Средневековая часть Выборга - с красным зданием ратуши, брусчаткой, гауптвахтой, где сейчас работает музей «Арт-гауз» с пряничной лавкой, выставкой старинного кирпича и макетом средневекового Выборга.

Эрмитаж

Филиал петербургского Эрмитажа находится на возвышенности — месте бывшего шведского бастиона. Со стороны Морской набережной видны остатки средневековых укреплений. В одном крыле здания работает детская художественная школа, в другом — музейное пространство. Временные выставки сюда привозят из Зимнего дворца. Во дворе музея разбит сад с копиями итальянских скульптур — оттуда открывается вид на город и Финский залив. Кстати, если позволяет погода, можно выбраться на водную прогулку.

Красная площадь

Центр, где туристы видят памятник Ленину на фоне исторических зданий. Среди них самое примечательное - бывший доходный дом купца Москвина. На фасаде можно разглядеть кота и изображение, напоминающее Медузу Горгону. Интерьеры внутреннего двора и парадной сохранились с довоенных времен. На площади проводят концерты и ярмарки, зимой устанавливают новогоднюю елку.

