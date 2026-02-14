Есть ли в Санкт-Петербурге комендантский час?

В Санкт-Петербурге действует комендантский час для несовершеннолетних — временные ограничения на пребывание в общественных местах без сопровождения взрослых. Эти правила регулируются Законом Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 года №48-14.
Какие временные рамки установлены?
Для детей до 16 лет:
с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 06:00;
с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 06:00.
Для подростков от 16 до 18 лет ограничение действует круглый год — с 23:00 до 06:00.
Где нельзя находиться в это время?
В период комендантского часа несовершеннолетним запрещено пребывать без взрослых:
- на улицах, стадионах, в парках, скверах;
- в транспорте общего пользования;
- в интернет-кафе и интернет-клубах;
- в местах, где продают алкоголь (бары, рюмочные, пивные рестораны);
- в букмекерских конторах, тотализаторах и их пунктах приёма ставок;
- в развлекательных комплексах, ночных клубах, банях, саунах и других местах, где предусмотрена розничная продажа алкоголя.
Исключения
Комендантский час не действует:
- в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января);
- во время выпускных вечеров в учебных заведениях;
- на официальных городских мероприятиях, организованных муниципалитетами или другими органами государственной власти.
Какой штраф предусмотрен за нарушение комендантского часа?
- Для родителей или законных представителей за нарушение правил предусмотрен штраф до 3000 рублей. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается до 5000 рублей.
- Для подростков от 16 лет — штраф до 3000 рублей, который назначает комиссия. Выписать штраф на месте сотрудники полиции не могут — решение принимает комиссия.
- Для организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), допустивших нахождение несовершеннолетних в запрещённых местах в неположенное время, штраф составляет от 10 000 до 15 000 рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до 20 000 рублей.