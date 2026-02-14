Городовой / Полезное / Интересная комбинация из привычных продуктов: все нашинковать и натереть – остальное сделает духовка, проще не бывает
Опубликовано: 14 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Готовим сочную запеканку под сырной корочкой из простых ингредиентов

Запеканка из картофеля, фарша и капусты готовится очень просто, к тому же рецепт можно варьировать. О том, как за считанные минуты приготовить для семьи вкусный ужин, рассказала старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • капуста – 200 г;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • мясной фарш – 400 г;
  • картофель – 1,2 кг;
  • сливочное масло – 80 г;
  • сыр – 150 г;
  • соль и молотый черный перец;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Заранее поставьте духовку разогреваться до 190 °C.

Нашинкуйте капусту как можно тоньше. Нарежьте лук полукольцами и добавьте его к капусте, перемешайте. Затем добавьте фарш, посолите, поперчите и вновь перемешайте.

Лайфхак: если капуста старая и жесткая, обдайте ее кипятком. А чтобы блюдо было еще вкуснее, предварительно чуть обжарьте лук.

Очищенную картошку крупно натрите. Возьмите форму и смажьте дно и стенки растительным маслом.

А теперь самое интересное – компоновка продуктов. Сначала положите в форму половину картошки, прижав ее ко дну и стенкам посильнее, и посолите. Затем равномерным слоем добавьте капусту с луком и фаршем. Нарезанное кусочками сливочное масло разложите сверху.

После этого добавьте оставшуюся половину натертой картошки. Посолите и вновь добавьте кусочки сливочного масла.

Запечатайте форму фольгой и отправьте в духовку на 1 час. Затем удалите фольгу, натрите сыр, посыпьте им запеканку и вновь верните в духовку на полчаса.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как сделать вкусную и сочную закуску из мяса необычным способом.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
