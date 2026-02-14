Интересная комбинация из привычных продуктов: все нашинковать и натереть – остальное сделает духовка, проще не бывает

Запеканка из картофеля, фарша и капусты готовится очень просто, к тому же рецепт можно варьировать. О том, как за считанные минуты приготовить для семьи вкусный ужин, рассказала старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- капуста – 200 г;
- репчатый лук – 1 шт.;
- мясной фарш – 400 г;
- картофель – 1,2 кг;
- сливочное масло – 80 г;
- сыр – 150 г;
- соль и молотый черный перец;
- растительное масло.
Способ приготовления
Заранее поставьте духовку разогреваться до 190 °C.
Нашинкуйте капусту как можно тоньше. Нарежьте лук полукольцами и добавьте его к капусте, перемешайте. Затем добавьте фарш, посолите, поперчите и вновь перемешайте.
Лайфхак: если капуста старая и жесткая, обдайте ее кипятком. А чтобы блюдо было еще вкуснее, предварительно чуть обжарьте лук.
Очищенную картошку крупно натрите. Возьмите форму и смажьте дно и стенки растительным маслом.
А теперь самое интересное – компоновка продуктов. Сначала положите в форму половину картошки, прижав ее ко дну и стенкам посильнее, и посолите. Затем равномерным слоем добавьте капусту с луком и фаршем. Нарезанное кусочками сливочное масло разложите сверху.
После этого добавьте оставшуюся половину натертой картошки. Посолите и вновь добавьте кусочки сливочного масла.
Запечатайте форму фольгой и отправьте в духовку на 1 час. Затем удалите фольгу, натрите сыр, посыпьте им запеканку и вновь верните в духовку на полчаса.
