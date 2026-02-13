Город России, в котором ценят традиции и смелую архитектуру - любовь с первого приезда и навсегда

Краснодар — южный, солнечный и очень зелёный город. Здесь кубанское гостеприимство встречается с современной архитектурой, с фонтанами и арт-пространствами. Двух дней вполне достаточно, чтобы влюбиться в этот город и увезти с собой сотню фотографий. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре за выходные.
Как добраться до Краснодара
Поездом
Железнодорожный вокзал Краснодара — один из крупнейших на юге России. Из Москвы ехать около 18 часов. Из Северной столицы дольше, почти сутки, учитывая, что из Санкт-Петербурга до Краснодара 2060 км. Вокзал находится в центре, с него удобно начинать знакомство с городом.
На автомобиле
На машине можно доехать по трассе М-4 «Дон». Дорога качественная, с развитой инфраструктурой: заправки, кафе, мотели. Альтернативный маршрут — Р-217 «Кавказ».
Что посмотреть в Краснодаре за 2 дня
День первый. Парки, соборы и главная улица
Парк «Краснодар» (Парк Галицкого)
ул. Разведчика Леонова, 1
Это настоящий символ нового Краснодара. Идеальные аллеи, необычные фонтаны, холмы, с которых открываются виды на стадион, и продуманный ландшафт. Здесь приятно гулять в любое время суток, а вечером включается магическая подсветка. В парке есть спортивные и детские площадки, зоны для пикников и тихих прогулок.
Свято-Екатерининский кафедральный собор
ул. Коммунаров, 52
Главный храм города, построенный в конце XIX века. Величественный, с золотыми куполами и уютным садом вокруг. Внутри — старинные росписи и особая тишина.
Улица Красная
Главная пешеходная артерия Краснодара. Именно сюда вечером выходят горожане, здесь играют уличные музыканты, пахнет кофе и сладкой ватой. На Красной расположены исторические здания, памятники и десятки кафе с летними верандами. Обязательно найдите:
- памятник Лидочке и Шурику. Бронзовые студенты давно стали неформальным символом города.
- скульптуру «Гуляющие собачки» с выгравированной цитатой Маяковского «Это не собачья глушь, а собачкина столица».
День второй. История, музеи и атмосфера старого города
Музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына
ул. Гимназическая, 67
Главный исторический музей края. Здесь хранятся уникальные археологические находки: от скифского золота до казачьих реликвий. Экспозиция рассказывает о древней истории Кубани, быте черноморских казаков и природе региона.
Театральная площадь и Екатерининский сквер
Ещё одно любимое место прогулок. Здесь стоит памятник Екатерине II — основательнице города. В сквере уютно, тенисто, а рядом — здание администрации и городские часы.
Кофе и сладости на закате
Завершите второй день в одной из кофеен на Красной или в районе Чистяковской рощи. Краснодар славится своим кофе — местные обжарщики составляют достойную конкуренцию столичным.
Ранее Городовой рассказал о городах-призраках России, где давно не ступала нога человека.