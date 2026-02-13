Город России, в котором ценят традиции и смелую архитектуру - любовь с первого приезда и навсегда

Краснодар за 2 дня: куда сходить и как добраться из Санкт-Петербурга

Краснодар — южный, солнечный и очень зелёный город. Здесь кубанское гостеприимство встречается с современной архитектурой, с фонтанами и арт-пространствами. Двух дней вполне достаточно, чтобы влюбиться в этот город и увезти с собой сотню фотографий. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре за выходные.

Как добраться до Краснодара

Поездом

Железнодорожный вокзал Краснодара — один из крупнейших на юге России. Из Москвы ехать около 18 часов. Из Северной столицы дольше, почти сутки, учитывая, что из Санкт-Петербурга до Краснодара 2060 км. Вокзал находится в центре, с него удобно начинать знакомство с городом.

На автомобиле

На машине можно доехать по трассе М-4 «Дон». Дорога качественная, с развитой инфраструктурой: заправки, кафе, мотели. Альтернативный маршрут — Р-217 «Кавказ».

Что посмотреть в Краснодаре за 2 дня

День первый. Парки, соборы и главная улица

Город России, в котором ценят традиции и смелую архитектуру - любовь с первого приезда и навсегда - image 1

Парк «Краснодар» (Парк Галицкого)

ул. Разведчика Леонова, 1

Это настоящий символ нового Краснодара. Идеальные аллеи, необычные фонтаны, холмы, с которых открываются виды на стадион, и продуманный ландшафт. Здесь приятно гулять в любое время суток, а вечером включается магическая подсветка. В парке есть спортивные и детские площадки, зоны для пикников и тихих прогулок.

Свято-Екатерининский кафедральный собор

ул. Коммунаров, 52

Главный храм города, построенный в конце XIX века. Величественный, с золотыми куполами и уютным садом вокруг. Внутри — старинные росписи и особая тишина.

Город России, в котором ценят традиции и смелую архитектуру - любовь с первого приезда и навсегда - image 2

Улица Красная

Главная пешеходная артерия Краснодара. Именно сюда вечером выходят горожане, здесь играют уличные музыканты, пахнет кофе и сладкой ватой. На Красной расположены исторические здания, памятники и десятки кафе с летними верандами. Обязательно найдите:

памятник Лидочке и Шурику. Бронзовые студенты давно стали неформальным символом города.

скульптуру «Гуляющие собачки» с выгравированной цитатой Маяковского «Это не собачья глушь, а собачкина столица».

Город России, в котором ценят традиции и смелую архитектуру - любовь с первого приезда и навсегда - image 3

День второй. История, музеи и атмосфера старого города

Музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына

ул. Гимназическая, 67

Главный исторический музей края. Здесь хранятся уникальные археологические находки: от скифского золота до казачьих реликвий. Экспозиция рассказывает о древней истории Кубани, быте черноморских казаков и природе региона.

Театральная площадь и Екатерининский сквер

Ещё одно любимое место прогулок. Здесь стоит памятник Екатерине II — основательнице города. В сквере уютно, тенисто, а рядом — здание администрации и городские часы.

Кофе и сладости на закате

Завершите второй день в одной из кофеен на Красной или в районе Чистяковской рощи. Краснодар славится своим кофе — местные обжарщики составляют достойную конкуренцию столичным.

