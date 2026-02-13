Городовой / Город / Мировая знаменитость претендует на руководство в Михайловском театре
Мировая знаменитость претендует на руководство в Михайловском театре

Опубликовано: 13 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Владимир Кехман покинул пост руководителя в январе.

Известный оперный бас и народный артист России Ильдар Абдразаков рассматривается в качестве кандидата на пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».

Владимир Кехман ушёл с этой должности в январе после 19 лет руководства. Временно обязанности исполняет главный дирижёр Александр Соловьёв, но поиск постоянного худрука стоит очень остро, по данным источника издания.

Абдразаков — всемирно признанный певец, режиссёр и общественный деятель, с декабря 2024 года возглавляющий Севастопольский государственный театр оперы и балета.

Автор:
Юлия Аликова
