Александр Соловьев

7 советских актеров, которые пытались покорить Голливуд, но провалились

Многие звезды советского кино несмотря на бешеный успех на родине, пытались завоевать популярность и за ее пределами. Увы, не у всех это получилось. Но мы до сих пор вспоминаем любимых актеров и уважем их безграничный талант.