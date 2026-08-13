Александр Соловьев

Дуб был одним из двух деревьев, посаженных в первой половине XIX века по указанию Николая I.
Виктория Боня ранее опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Чемпионат Санкт‑Петербурга по фигурному катанию, прошедший 14–15 февраля 2026 года, собрал лучших спортсменов города в четырёх дисциплинах.
Владимир Кехман покинул пост руководителя в январе.
Уютный сквер на Васильевском острове помнит и военные победы, и летние концерты, и голоса поэтов.
Писатель всю жизнь боялся быть похороненным заживо.
Именно наставники оказывали решающую роль на воспитание будущих императоров.
На улице Большая Морская стоит здание, чьи стены слышали и шум политических интриг, и гармонию великой музыки — это Дом Композиторов, когда-то роскошный особняк могущественного министра.
Покушение на Александра II и его трагическая развязка в Петербурге.
Почему в этот день были запрещены пытки на допросах.
Песня с интереснейшей «судьбой».