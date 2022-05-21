Все новости / Александр Соловьев

Александр Соловьев

Политика
Лукашенко подготовил данные о финансировании бизнесменами из России оппозиции в Белоруссии
У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть готовый список российских предпринимателей, которые финансируют белорусскую оппозицию. Об этом заявил сам Лукашенко в интервью «Соловьев LIVE», сообщает Russia Today. 
07 фев 2022 16:30
Общество
В «Векторе» сообщили результаты прививки пожилых людей «ЭпиВакКороной»
Руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов рассказал, как действует российская вакцина «Эпиваккорона» на пожилых людей. Исследования показали, что препарат эффективен как для молодого поколения, так и для людей старше 60 лет — у 94 % пожилых добровольцев выработались антитела к инфекции.
07 апр 2021 14:00
Происшествия
Суд огласил приговор экс-главе Удмуртии
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев приговорен к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 275 миллионов рублей. Как сообщает «Интерфакс», соответствующее решение вынес Завьяловский районный суд республики.
14 окт 2020 14:52
Доктор Мясников объяснил «русское чудо» во время пандемии COVID-19
Врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» объяснил низкую смертность от COVID-19 в России. Об этом сообщает «РБК».
22 май 2020 08:41
Политика
Наталья Поклонская прокомментировала скандал на программе Соловьева
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на скандал, произошедший во время телевизионного ток-шоу Владимира Соловьева. Последний в пылу ярости выгнал из студии бывшего депутата Рады Александра Ковтуненко, который начал защищать украинских националистов времен Второй мировой войны, героизируя их поступки. Об этом сообщает «РИА Новости».  
27 фев 2020 13:03
Общество
Соловьев назвал экс-депутата Рады нацистом и выгнал из студии
Телеведущий Владимир Соловьев остался недоволен словами бывшего депутата Верховной Рады Украины Александра Ковтуненко, который пытался оправдать действия запрещенной в России Украинской повстанческой армии в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает РИА Новости, журналист телеканала «Россия – 1» выгнал экс-депутата из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
27 фев 2020 08:09
Шоу-бизнес
7 советских актеров, которые пытались покорить Голливуд, но провалились
Многие  звезды советского кино несмотря на бешеный успех на родине, пытались завоевать популярность и за ее пределами. Увы, не у всех это получилось. Но мы до сих пор вспоминаем любимых актеров и уважем их безграничный талант.
16 дек 2019 20:12
Шоу-бизнес
Фотографии Николая Гнисюка перенесут зрителей на несколько десятилетий назад
«Росфото» представляет выставку классика российской фотографии Николая Гнисюка, известного своим сотрудничеством со многими профессионалами из мира кино и работами для журнала
27 июн 2017 14:57
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