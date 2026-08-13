Александр Соловьев

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Дом Композиторов (бывший особняк Трепова): от особняка министра до центра музыкальной жизни — что видели его стены? Дом Композиторов (бывший особняк Трепова): от особняка министра до центра музыкальной жизни — что видели его стены?
На улице Большая Морская стоит здание, чьи стены слышали и шум политических интриг, и гармонию великой музыки — это Дом Композиторов, когда-то роскошный особняк могущественного министра.
16 июл 2025 17:16
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