Знаменитый советский актер оказался на улице без сознания.
Богом является белорус по национальности. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил об этом в интервью «Соловьев Live», сообщает «Лента».
У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть готовый список российских предпринимателей, которые финансируют белорусскую оппозицию. Об этом заявил сам Лукашенко в интервью «Соловьев LIVE», сообщает Russia Today.
Актер проводил в последний путь ушедшего из жизни режиссера
Под завалами жилого дома в Ногинске обнаружили еще одно тело погибшего, сообщили ТАСС 9 сентября в ГУ МЧС по Московской области. Погибшим оказался ребенок, уточнили в экстренных службах.
Во вторник, 10 августа, в здании государственного цирка имени братьев Никитиных в Саратове случился пожар. Подробности раскрыли в региональном управлении МЧС.
В Германии полицейская «облава» нарушила один из эфиров программы «Полный контакт» телеведущего Владимира Соловьева, который он ведет на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов рассказал, как действует российская вакцина «Эпиваккорона» на пожилых людей. Исследования показали, что препарат эффективен как для молодого поколения, так и для людей старше 60 лет — у 94 % пожилых добровольцев выработались антитела к инфекции.
Телеведущий едко прокомментировал высказывания актрисы.
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев приговорен к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 275 миллионов рублей. Как сообщает «Интерфакс», соответствующее решение вынес Завьяловский районный суд республики.
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в эфире передачи "СоловьевLIVE" результаты экспертизы по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Об этом пишет «РИА Новости».
Врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» объяснил низкую смертность от COVID-19 в России. Об этом сообщает «РБК».
Телеведущий Александр Мясников заявил, что потенциальное число людей, кто столкнулся с инфицированием коронавирусом, составляет в России семь миллионов.
С начала пандемии коронавирусной инфекции в России от осложнений болезни скончались трое работников СМИ.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Надеемся, его состояние вскоре улучшится
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на скандал, произошедший во время телевизионного ток-шоу Владимира Соловьева. Последний в пылу ярости выгнал из студии бывшего депутата Рады Александра Ковтуненко, который начал защищать украинских националистов времен Второй мировой войны, героизируя их поступки. Об этом сообщает «РИА Новости».
Телеведущий Владимир Соловьев остался недоволен словами бывшего депутата Верховной Рады Украины Александра Ковтуненко, который пытался оправдать действия запрещенной в России Украинской повстанческой армии в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает РИА Новости, журналист телеканала «Россия – 1» выгнал экс-депутата из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Многие звезды советского кино несмотря на бешеный успех на родине, пытались завоевать популярность и за ее пределами. Увы, не у всех это получилось. Но мы до сих пор вспоминаем любимых актеров и уважем их безграничный талант.
«Росфото» представляет выставку классика российской фотографии Николая Гнисюка, известного своим сотрудничеством со многими профессионалами из мира кино и работами для журнала