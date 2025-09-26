Сад с секретом: как в Петербурге оказались фонтаны из Парижа

Уютный сквер на Васильевском острове помнит и военные победы, и летние концерты, и голоса поэтов.

На Васильевском острове есть сад, где шумят липы, поют фонтаны и когда-то звучала поэзия. Одной из главных его особенностей стали два фонтана, привезённые в Петербург прямо из Парижа.

Фонтаны из Парижа

Купец Степан Соловьёв решил подарить городу зелёный сквер и заказал для него фонтаны за границей. В 1867 году они украсили аллеи и сразу стали "магнитом" для горожан. В XX веке струи замолкли, но в 2011-м фонтаны ожили вновь — и сегодня снова радуют прохожих.

Не только фонтаны оказались "путешественниками". Свой путь проделал и главный монумент сада — Румянцевский обелиск.

Румянцевский обелиск

Гранитная стела с орлом наверху, посвященная победам фельдмаршала Петра Румянцева, изначально стояла на Марсовом поле. В 1818 году по проекту Карла Росси его перенесли сюда, на Васильевский остров. Так обелиск стал сердцем будущего сада.

И всё же архитекторы не ограничились только памятником. В XIX веке здесь появилось ещё одно украшение.

Музыкальный павильон

Эстрада с закруглённым железным потолком усиливала звук так, что музыку было слышно в каждом уголке сквера. Здесь играли духовые оркестры, и летние вечера превращались в маленькие городские праздники.

Сад интеллигенции

Музыка сделала сад ещё более притягательным. Недаром в начале XX века он стал излюбленным местом встреч интеллигенции. Литературные вечера собирали здесь публику, и среди выступавших был Александр Блок.

Однако XX век принёс перемены: сад переименовали в честь Тараса Шевченко, павильон закрыли, фонтаны замолчали.

Перемены и реставрация

Лишь к 300-летию Петербурга Румянцевский сад вернул себе историческое имя и был полностью обновлён. В 2011 году заработали фонтаны, а сквер снова стал уютным уголком для прогулок.