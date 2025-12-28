Блокадник, ставший известным композитором: ушёл из жизни Александр Мерлин

На 101-м году ушёл из жизни Александр Мерлин, бывший защитник Ленинграда в годы Второй мировой войны и житель блокадного города. О его кончине стало известно из сообщения Генерального консульства России в Бонне. Последние годы он проживал в Мюнхене.

Боевой путь Александра Юльевича начался во время обороны осаждённого Ленинграда — он вступил в отряд самообороны. Затем, в 1943 году, его призвали в Красную Армию, где он проходил службу на Дальнем Востоке. Через два года Мерлин участвовал в военных действиях против японских войск.

Вне военной службы Александр Юльевич был известен как заметный деятель в области искусства. Им создано свыше трёх тысяч произведений, многие из которых исполнялись известными артистами, в том числе Михаилом Боярским, Аркадием Райкиным и Эдуардом Хилем. В российском Генконсульстве выразили соболезнования родным и близким Мерлина в связи с его кончиной.

«Он создал более трёх тысяч произведений, которые исполняли Эдуард Хиль, Аркадий Райкин, Михаил Боярский и другие знаменитости», — сообщили в Генконсульстве России в Бонне.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».