Городовой / Город / Блокадник, ставший известным композитором: ушёл из жизни Александр Мерлин
Блокадник, ставший известным композитором: ушёл из жизни Александр Мерлин

Опубликовано: 28 декабря 2025 16:18
globallookpress.com
Городовой ру

Автор более трёх тысяч произведений, чьи работы исполняли ведущие артисты страны, скончался.

На 101-м году ушёл из жизни Александр Мерлин, бывший защитник Ленинграда в годы Второй мировой войны и житель блокадного города. О его кончине стало известно из сообщения Генерального консульства России в Бонне. Последние годы он проживал в Мюнхене.

Боевой путь Александра Юльевича начался во время обороны осаждённого Ленинграда — он вступил в отряд самообороны. Затем, в 1943 году, его призвали в Красную Армию, где он проходил службу на Дальнем Востоке. Через два года Мерлин участвовал в военных действиях против японских войск.

Вне военной службы Александр Юльевич был известен как заметный деятель в области искусства. Им создано свыше трёх тысяч произведений, многие из которых исполнялись известными артистами, в том числе Михаилом Боярским, Аркадием Райкиным и Эдуардом Хилем. В российском Генконсульстве выразили соболезнования родным и близким Мерлина в связи с его кончиной.

«Он создал более трёх тысяч произведений, которые исполняли Эдуард Хиль, Аркадий Райкин, Михаил Боярский и другие знаменитости», — сообщили в Генконсульстве России в Бонне.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
