Денежному дереву в феврале – как воздух: подкормили такой мукой – и крассула будет мощнее баобаба

Для обеспечения оптимального роста крассулы рекомендуется применять органические удобрения, поскольку они характеризуются более мягким воздействием за счет умеренной концентрации питательных веществ. В случае замедления развития комнатного растения, агроном Ксения Давыдова советует использовать настой из рыбной муки.
Рыбную муку можно приобрести в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно. Для этого необходимо измельчить рыбьи кости в кофемолке или блендере. Одну столовую ложку полученного порошка следует добавить в один литр воды и дать настояться в течение двух часов.
Полив данным раствором рекомендуется осуществлять один раз в два месяца, что является достаточным для достижения желаемого эффекта.
Рыбная мука богата кальцием, фосфором, калием, азотом и другими микроэлементами, необходимыми для активного развития крассулы.
Чрезмерное использование рыбной подкормки нежелательно, так как это может привести к нарушению состава почвы и избытку питательных веществ. Поэтому постарайтесь не слишком увлекаться данным средством.
