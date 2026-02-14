Городовой / Полезное / Денежному дереву в феврале – как воздух: подкормили такой мукой – и крассула будет мощнее баобаба
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Денежному дереву в феврале – как воздух: подкормили такой мукой – и крассула будет мощнее баобаба

Опубликовано: 14 февраля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Денежному дереву в феврале – как воздух: подкормили такой мукой – и крассула будет мощнее баобаба
Денежному дереву в феврале – как воздух: подкормили такой мукой – и крассула будет мощнее баобаба
Городовой ру
Чем подкормить денежное дерево для мощного роста

Для обеспечения оптимального роста крассулы рекомендуется применять органические удобрения, поскольку они характеризуются более мягким воздействием за счет умеренной концентрации питательных веществ. В случае замедления развития комнатного растения, агроном Ксения Давыдова советует использовать настой из рыбной муки.

Рыбную муку можно приобрести в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно. Для этого необходимо измельчить рыбьи кости в кофемолке или блендере. Одну столовую ложку полученного порошка следует добавить в один литр воды и дать настояться в течение двух часов.

Полив данным раствором рекомендуется осуществлять один раз в два месяца, что является достаточным для достижения желаемого эффекта.

Рыбная мука богата кальцием, фосфором, калием, азотом и другими микроэлементами, необходимыми для активного развития крассулы.

Чрезмерное использование рыбной подкормки нежелательно, так как это может привести к нарушению состава почвы и избытку питательных веществ. Поэтому постарайтесь не слишком увлекаться данным средством.

Ранее мы рассказали, чем подкормить капризную орхидею в феврале.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью