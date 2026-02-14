Действует как яд – но безобиден для растений: муравьи и слизни отправятся к праотцам

Из одного продукта - целых 3 варианта надолго отпугнуть вредителей

Если вы предпочитаете защищать растения от насекомых-вредителей, слизней и прочих незваных гостей домашними методами, а не промышленными химикатами, присмотритесь к перцу чили. Это мощный натуральный инсектицид, о преимуществах и способах которого напомнили эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».

В чем секрет перца чили

В его составе есть природный алкалоид капсаицин, который и отвечает за огненно-острый вкус. Именно капсаицин в мгновение ока отпугнет тлю, гусениц, муравьев и слизней. Мелкие грызуны от него тоже не в восторге.

Перец чили не уничтожает вредителей физически, наподобие яда. Однако он покрывает растения острой оболочкой, которая мгновенно отвращает насекомых и грызунов. В итоге незваным гостям в поисках пропитания приходится перебираться на другие участки.

3 лучших проверенных рецепта для защиты растений

Использовать можно и свежий перец чили, и сушеный, включая молотый. Вне зависимости от формы он будет эффективен против большинства вредителей.

1. Стандартный настой

Вам потребуются свежие (150 г) или сушеные (60 г) стручки + 50 г хозяйственного мыла, чтобы обеспечить прилипание. Залейте перец водой (2 л), доведите до кипения, кипятите 15 минут и оставьте настаиваться на 24 часа. Процедите настой и разбавьте его в 10 л обычной воды. Затем добавьте хозяйственное мыло и хорошо перемешайте до его растворения.

2. Опудривание молотым перцем

Опудрите растения между рядами обычным молотым перцем, чтобы отпугнуть муравьев и слизней.

Если у вас есть смеси для опыления растений, можно добавить молотый перец и к ним.

3. Защитный «крем» быстрого действия

Если вы заметили в некоторых местах тлю, раздавите свежий перец чили и протрите соком растения.

