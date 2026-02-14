1 ложка в таз – и даже самые затоптанные носки станут белее снега: ни серости, ни желтизны – классный лайфхак

Как вернуть носкам белоснежность

Белые носки есть у многих, ведь они смотрятся стильно и красиво. Но, к сожалению, очень быстро затаптываются, покрываясь серым налетом, отстирать который бывает трудно. Однако не следует спешить покупать новые: эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась простейшим, быстрым и эффективным способом стирки белых носков. Отбеливатель не понадобится: выручат копеечные средства, которые есть на каждой кухне. Носки станут как новые: ослепят белоснежностью.

По словам эксперта, в первую очередь нужно постирать носки привычным способом, чтобы удалить поверхностные загрязнения. Затем следует взять немного теплой воды и обильно намылить носки хозяйственным мылом.

После необходимо сложить их в пакет для микроволновки, уложить на тарелку и отправить в микроволновку на 2 минуты, выставив максимальную мощность.

Тем временем приготовить рабочий раствор. Для этого в 1 литре очень горячей воды понадобится развести 1 столовую ложку пищевой соды. Как только 2 минуты истекли, носки нужно достать из пакета и сразу отправить в таз с горячим раствором соды. Оставить до остывания, а после прополоскать. Носки станут белее снега.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили Марину Жукову за советы и поделились собственными способами стирки белых носков:

"Очень сильно удивилась, когда белые носки постирала в машинке при 60 градусах с детским порошком в желтой упаковке. И они стали белоснежные". "Замачиваю с порошком-отбеливателем, пищевой содой и 4 ложками растительного масла и потом обычная стирка". "Намыливаю хозяйственным мылом, отправляю в пакет и оставляю на ночь. После стираю обычным способом".

Ранее мы сообщали, как вернуть белоснежность тюлю.