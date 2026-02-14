Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие станции метро в Невском районе Санкт-Петербурга?
Какие станции метро в Невском районе Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 14 февраля 2026 13:10
 Проверено редакцией
дом, улица, дорога
Какие станции метро в Невском районе Санкт-Петербурга?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
В Невском районе Санкт-Петербурга расположены семь станций метро, которые обслуживают две линии: Невско-Василеостровскую (линия 3, «зелёная») и Лахтинско-Правобережную (линия 4, «оранжевая»).

Станции Невско-Василеостровской линии

1. «Елизаровская». Одна из первых станций в Невском районе, открыта в 1972 году. Расположена на улице Бабушкина.
2. «Ломоносовская». Также открыта в 1972 году. Находится в районе Ивановский.
3. «Пролетарская». Расположена на проспекте Обуховской Обороны.
4. «Обухово». Находится в одноимённом районе.
5. «Рыбацкое». Самая южная станция линии в Невском районе. Расположена на Тепловозной улице.

Станции Лахтинско-Правобережной линии

6. «Проспект Большевиков». Открыта в 1985 году. Находится на улице Коллонтай.
7. «Улица Дыбенко». Последняя станция линии в Невском районе, открыта в 1987 году. Расположена на улице Дыбенко.

Интересные факты

  • Невский район — единственный в Санкт-Петербурге, расположенный на обоих берегах Невы. По левому берегу проходит Невско-Василеостровская линия, по правому — Лахтинско-Правобережная.
  • Первые станции в Невском районе («Елизаровская» и «Ломоносовская») были открыты в 1972 году в рамках развития Невско-Василеостровской линии. Их появление значительно сократило время в пути для жителей, которые ранее пользовались только наземным транспортом.
  • Вокруг станций метро в Невском районе сформировались транспортные узлы, торговые центры и другие объекты инфраструктуры.
  • В перспективе рассматривается расширение Невско-Василеостровской линии в сторону восточных окраин Невского района.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
