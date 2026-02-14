Какие станции метро в Невском районе Санкт-Петербурга?

В Невском районе Санкт-Петербурга расположены семь станций метро, которые обслуживают две линии.

В Невском районе Санкт-Петербурга расположены семь станций метро, которые обслуживают две линии: Невско-Василеостровскую (линия 3, «зелёная») и Лахтинско-Правобережную (линия 4, «оранжевая»).

Станции Невско-Василеостровской линии

1. «Елизаровская». Одна из первых станций в Невском районе, открыта в 1972 году. Расположена на улице Бабушкина.

2. «Ломоносовская». Также открыта в 1972 году. Находится в районе Ивановский.

3. «Пролетарская». Расположена на проспекте Обуховской Обороны.

4. «Обухово». Находится в одноимённом районе.

5. «Рыбацкое». Самая южная станция линии в Невском районе. Расположена на Тепловозной улице.

Станции Лахтинско-Правобережной линии

6. «Проспект Большевиков». Открыта в 1985 году. Находится на улице Коллонтай.

7. «Улица Дыбенко». Последняя станция линии в Невском районе, открыта в 1987 году. Расположена на улице Дыбенко.

Интересные факты