Обещали сладкие плоды - оказались кислятиной: обхожу за километр два сорта томатов - вот в чем дело
Обещали сладкие плоды - оказались кислятиной: обхожу за километр два сорта томатов - вот в чем дело

Опубликовано: 13 февраля 2026 17:41
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие ранние сорта томатов могут стать разочарованием

Дачники не любят ждать, поэтому они часто выбирают ранние сорта томатов. Производители обещают отличный вкус, ускоренное созревание урожая. Но в реальности наблюдается другая картина.

Садовод, автор канала «Огородные шпаргалки» назвал два неудачных ранних сорта, которые нужно обходить стороной. Он призвал перестать верить высоким стоимостям и громким надписям на упаковке.

Сорт «Ультраскороспелый»

«На упаковке красовались фото крупных красных плодов и обещание урожая через 70 дней от всходов. Реальность оказалась жестче. Томаты созрели только к концу июля, были мелкими и кислыми как недозрелые яблоки», - сообщил садовод.

Дачник не нарушал технологию посева, ухаживал за рассадой и взрослыми растениями правильно. Также не забывал о подкормках и поливах, но это не помогло.

Сорт «Сахарный гигант F1»

«Первый созревший плод попробовал в начале июля. Вкус был настолько пресным и кислым, что показалось - жую картон с добавлением уксуса. Мякоть водянистая, семенных камер много, а сладости - полный ноль», - пожаловался дачник.

Причина кислого вкуса у ранних сортов томатов

Проблема заключается в том, что скорость созревания и отличный вкус – вещи, которые не сочетаются. Скороспелые культуры тратят все силы на быстрое созревание, поэтому урожай получается кислым. Практически всем сортам томатов требуется минимум 80-90 дней для нормального созревания.

Если развитие происходит ускоренно, то плоды не успевают получить нормальное количество фруктозы. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение среднепоздним и поздним сортам томатов. Так будет больше шансов, что урожай получится сладким.

Важно

Каждому садоводу необходимо прекратить доверять тем изображениям, которые указаны на упаковке с семенами. Маркетинговым отделам компаний по продаже семенного материала выгодно использовать красочные картинки, громкие обещания. В качестве изображений часто используются фото поздних сортов.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие сорта томатов также можно внести в черный список.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
