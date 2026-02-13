Городовой / Город / Депутат спас вековой дуб Петроградки от вырубки
Депутат спас вековой дуб Петроградки от вырубки

Опубликовано: 13 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Теперь к вопросу подключат ученых.

В Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне предотвратили вырубку столетнего дуба. Комитет по благоустройству отказался от планов по удалению дерева после переговоров депутата Госдумы от Санкт-Петербурга Михаила Романова с главой ведомства Сергеем Петриченко.

Жители обратились к Романову с просьбой спасти дерево. Депутат связался с чиновниками и предложил вариант, выгодный для горожан, что нашло поддержку у Петриченко, сообщает Петербургский дневник.

Теперь к проблеме привлекут экспертов: Лесотехническую академию, Ботанический институт и ученых РАН. Они разработают способ сохранить дуб, не угрожая безопасности людей и объектов инфраструктуры.

Романов взял вопрос под свой личный контроль.

Автор:
Юлия Аликова
Город
