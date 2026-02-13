Метро в Петербурге: «Брестскую» вычеркнули из проекта

Решение приняли после геологических изысканий и корректировки маршрута.

В Санкт-Петербурге скорректировали проект Красносельско-Калининской линии метро, исключив станцию «Брестская» на основе результатов геологических исследований и изменений маршрута.​

По данным 78.ru со ссылкой на комитет по строительству, подрядчик обнаружил сдвиги в границах размыва грунтов у станции «Петергофское шоссе», что потребовало переработки трассы от «Юго-Западной» до «Сосновой поляны» и полного отказа от «Брестской».​

Обновленная конфигурация

В новом варианте линия пройдет через четыре станции глубокого заложения: «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Красносельская» и «Сосновая поляна».​

Станция «Улица Доблести» обзаведется дополнительными выходами — на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Кузнецова, а также улиц Доблести и Маршала Захарова.​

Преимущества и планы

Такая схема улучшит доступность для жителей кварталов, уменьшит нагрузку на наземный транспорт и повысит комфорт городской среды вдоль трассы.​

В будущем ветку намерены продлить до поселка Стрельна.​

Сроки реализации

Разработку маршрута планируют завершить к 2026 году, после чего перейдут к проектам планировки и документации. Точные сроки и стоимость определят после госэкспертизы.