Городовой / Город / Метро в Петербурге: «Брестскую» вычеркнули из проекта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Метро в Петербурге: «Брестскую» вычеркнули из проекта

Опубликовано: 13 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Метро в Петербурге: «Брестскую» вычеркнули из проекта
Метро в Петербурге: «Брестскую» вычеркнули из проекта
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Решение приняли после геологических изысканий и корректировки маршрута.

В Санкт-Петербурге скорректировали проект Красносельско-Калининской линии метро, исключив станцию «Брестская» на основе результатов геологических исследований и изменений маршрута.​

По данным 78.ru со ссылкой на комитет по строительству, подрядчик обнаружил сдвиги в границах размыва грунтов у станции «Петергофское шоссе», что потребовало переработки трассы от «Юго-Западной» до «Сосновой поляны» и полного отказа от «Брестской».​

Обновленная конфигурация

В новом варианте линия пройдет через четыре станции глубокого заложения: «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Красносельская» и «Сосновая поляна».​

Станция «Улица Доблести» обзаведется дополнительными выходами — на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Кузнецова, а также улиц Доблести и Маршала Захарова.​

Преимущества и планы

Такая схема улучшит доступность для жителей кварталов, уменьшит нагрузку на наземный транспорт и повысит комфорт городской среды вдоль трассы.​

В будущем ветку намерены продлить до поселка Стрельна.​

Сроки реализации

Разработку маршрута планируют завершить к 2026 году, после чего перейдут к проектам планировки и документации. Точные сроки и стоимость определят после госэкспертизы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью