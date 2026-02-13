Попали в российский город - от Европы не отличить: здесь всё пропитано духом Италии и Франции

Главные достопримечательности российского города, который имеет схожесть с Европой

В каком российском городе можно почувствовать дух Италии и Франции? Для этого не придется ехать на край света, ведь он находится всего в 280 км от Москвы. Речь идет о Ярославле.

Город был создан на перекрестке торговых путей, из-за чего он впитал европейские традиции в архитектуре и поведении местных жителей. Здесь множество старинных зданий, которые создают ощущение нахождения в городах Европы. Похожие здания, улицы можно увидеть в Италии и Франции.

Достопримечательности Ярославля точно не оставят равнодушными тех людей, которым нравится дух европейских городов. Свое путешествие лучше всего начинать с набережной.

Набережная Волги

«Если бы не русские вывески, легко было бы подумать, что гуляешь по французскому городу. Те же лавочки, кованые фонари, аккуратные клумбы и запах реки. Здесь приятно просто идти и слушать, как колокола перекликаются с пароходными гудками», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».

Музей зарубежного искусства

Данный музей называют вторым Эрмитажем. Он имеет множество залов, которые посвящены разным странам: Нидерландам, Италии, Франции и т.д. Здесь есть как постоянные, так и временные выставки. Актуальное расписание необходимо узнавать на официальном сайте.

Церковь Ильи Пророка

«Этот храм — один из самых узнаваемых символов Ярославля. Он стоит на территории, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Жемчужину древнерусской архитектуры и живописи строили в 1647-1650 гг. Уникальность церкви и в художественном убранстве», - рассказал «КП».

Особняки XIX века

На территории города можно увидеть множество купеческих домов с винтовыми лестницами и лепнинами, которые позволяют почувствовать себя в Милане. В этих домах находятся кофейни, выставки, лавки с антиквариатом. Особенно важно увидеть своими глазами усадьбу губернатора на Волжской набережной. Дом был построен в 1820 году. На данный момент там расположен художественный музей.

