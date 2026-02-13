Эксперт назвал, как пережить замедление Telegram и адаптироваться быстрее

Психолог дал рекомендации, как снизить тревожность от нестабильной работы мессенджера

От россиян поступают жалобы на проблемы в работе мессенджера Telegram. Его нестабильная работа нарушает привычный уклад жизни и заставляет пользователей искать иные средства связи. Эксперты отмечают, что проблема не только чисто техническая. Ситуация влияет на эмоциональное состояние россиян, поскольку цифровые платформы стали неотъемлемой частью жизни, работы, досуга.

Психолог Родион Чепалов пояснил для "КП - Тюмень": если привычный инструмент для связи дает сбой, это воспринимается болезненно, поскольку вызывает ощущение потери контроля и стабильности. Особенно остро это чувствуют те, кто зарабатывает в интернете, развивает в сети личный бренд. Для них доступность коммуникации напрямую влияет на доход и репутацию. По словам специалиста, неполадки вызывают раздражение, чувство неопределенности, тревогу.

Чепалов отметил, что люди, которые используют одновременно несколько каналов связи, переживают сбои спокойнее. Те же, кто полностью зависит от одного сервиса, чувствуют бессилие и тревогу, особенно если речь идет о критически важных рабочих процессах или поддержании социальных связей. Психолог призвал диверсифицировать каналы связи и сохранять рациональный взгляд, не делать глобальных выводов из возникающих технических проблем.

Он подчеркнул, что цифровая среда требует такой же осознанности, как и реальная: важно заранее продумывать запасные варианты и не привязывать эмоциональное равновесие к стабильности одного сервиса. Чем выше психологическая гибкость, тем легче переживаются подобные ситуации, отмечает эксперт.

