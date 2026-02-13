До конца февраля орхидее - важнее всего: 1 таблетка в воду - и штамповка бутонов началась, цветов больше, чем в тропиках

Безопасная подкормка для цветения орхидеи

Орхидея требует ухода в любое время года, поэтому нельзя игнорировать поливы и внесение подкормок. Без питания комнатное растение не будет цвести, начнет слабеть и иногда может даже погибнуть. Орхидеи растут в субстрате, из-за чего им требуется внимание в любое время года.

Канал «Цветущий мир Виктории» назвал подкормку, которая пойдет растению на пользу как зимой, так и летом. Для приготовления понадобится:

аспирин – 1 таблетка;

вода – 1 литр.

«Эта подкормка поднимает иммунитет растений, защищает против болезней. Отпугивает вредителей, таких как тля или паутинный клещ, словно невидимый страж. Также аспирин пробуждает цветение, даже если орхидея упорно прячет свои бутоны», - сообщает канал.

При приготовлении подкормки большое значение имеет качество воды. Она должна предварительно отстояться в течение 1-2 дней, что позволит уйти хлору и прочим примесям. Можно использовать колодезную и дождевую воду, если имеется такая возможность.

Заранее измельчаем таблетку, добавляем порошок в воду и размешиваем до растворения. Вносим жидкость в горшок, повторяем процедуру один раз в месяц. Можно не делать перерывов и использовать удобрение круглый год.

Остатки раствора используем для внекорневой подкормки. Переливаем жидкость в пульверизатор, опрыскиваем растение утром или вечером. В этот момент важно убедиться в отсутствии сквозняков.

Советы от цветовода:

«Готовьте свежий раствор — через пару часов он становится бесполезным». «Не превышайте дозировку, чтобы не обжечь нежные корни или листья». «Перед поливом проверяйте субстрат: он должен быть слегка влажным, чтобы избежать переувлажнения».

