Эрмитаж для всех: бесплатный вход 22 февраля ко Дню защитника Отечества

Бесплатные билеты появятся на сайте Эрмитажа за несколько дней до даты.

22 февраля для всех жителей и гостей Санкт-Петербурга будет открыт бесплатный доступ в Государственный Эрмитаж. Это мероприятие посвящено предстоящему Дню защитника Отечества.

Музей распахнет двери для всех желающих заранее, в канун праздника. В этот день без оплаты можно посетить основной комплекс, Главный штаб, Меншиковский дворец, Зимний дворец Петра I и иные филиалы, сообщает пресс-служба учреждения.​

Дату акции сдвинули на день раньше, поскольку 23 февраля приходится на понедельник — нерабочий день музея.

Бесплатные входные билеты станут доступны на сайте Эрмитажа за несколько дней до события, а также их можно будет получить в кассах непосредственно 22 февраля по живой очереди.​