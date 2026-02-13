Городовой / Город / Эрмитаж для всех: бесплатный вход 22 февраля ко Дню защитника Отечества
Эрмитаж для всех: бесплатный вход 22 февраля ко Дню защитника Отечества

Опубликовано: 13 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Бесплатные билеты появятся на сайте Эрмитажа за несколько дней до даты.

22 февраля для всех жителей и гостей Санкт-Петербурга будет открыт бесплатный доступ в Государственный Эрмитаж. Это мероприятие посвящено предстоящему Дню защитника Отечества.

Музей распахнет двери для всех желающих заранее, в канун праздника. В этот день без оплаты можно посетить основной комплекс, Главный штаб, Меншиковский дворец, Зимний дворец Петра I и иные филиалы, сообщает пресс-служба учреждения.​

Дату акции сдвинули на день раньше, поскольку 23 февраля приходится на понедельник — нерабочий день музея.

Бесплатные входные билеты станут доступны на сайте Эрмитажа за несколько дней до события, а также их можно будет получить в кассах непосредственно 22 февраля по живой очереди.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
