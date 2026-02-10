Эти 4 сорта томатов-«обманщиков» – в черный список, и вот почему: неудачный личный опыт

Существуют устаревшие сорта томатов, которые не выдерживают ни малейшей конкуренции, но при этом продолжают пользоваться популярностью. Они дают минимальный урожай даже при хорошем уходе, быстро заболевают фитофторозом и другими болезнями, пресные и плохо переносят неблагоприятные погодные условия. Автор Дзен-канала «Волжский сад» рассказала, какие сорта томатов она забраковала и какой опыт получила.
«Бычье сердце»
Основная причина нелюбви – нестабильность. На одном кусте могут совмещаться 2 гигантских сахаристых плода и 10 мелких, с твердыми прожилками. Также этот сорт во всем зависит от погодных условий. Лучше всего выбирать современный гибрид F1, который дает стабильный, гарантированный результат – одинаковые по форме и размеру плоды.
«Черри»
Таким нежным сортам требуются особые условия выращивания – в частности, долгое и жаркое лето. Их нужно формировать и пасынковать, каждую кисть потребуется подвязывать. Загущенность ведет к постоянным болезням. Сорт дает неплохой урожай, который тем не менее растянут по времени.
Старые, не устойчивые к болезням сорта – в том числе народные селекции
Нуждаются в постоянных профилактических обработках, но даже при этом часто страдают от кладоспориоза и фитофтороза. Лучше выбирать сорта и гибриды с устойчивостью к широкому кругу заболеваний.
Плотные сорта с толстыми стенками для консервирования
Для консервации автор предпочитает мясистые и сахаристые биф-томаты – они вкусные и с легкой кислинкой.
Таким образом, лучше выбирать сорта, которые выведены конкретно в вашем регионе – они хорошо адаптированы к местным климатическим особенностям. На обороте пакетиков с семенами обязательно изучите информацию о сроках созревания и типе роста, об устойчивости к заболеваниям.
Если вам хочется протестировать новинку или экзотику, посадите не больше 2-3 кустов, а все остальное место пусть занимают проверенные сорта.
