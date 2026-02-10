Эти 4 сорта томатов-«обманщиков» – в черный список, и вот почему: неудачный личный опыт

Какие сорта томатов опытные дачники высаживать не рекомендуют.

Существуют устаревшие сорта томатов, которые не выдерживают ни малейшей конкуренции, но при этом продолжают пользоваться популярностью. Они дают минимальный урожай даже при хорошем уходе, быстро заболевают фитофторозом и другими болезнями, пресные и плохо переносят неблагоприятные погодные условия. Автор Дзен-канала «Волжский сад» рассказала, какие сорта томатов она забраковала и какой опыт получила.

«Бычье сердце»

Основная причина нелюбви – нестабильность. На одном кусте могут совмещаться 2 гигантских сахаристых плода и 10 мелких, с твердыми прожилками. Также этот сорт во всем зависит от погодных условий. Лучше всего выбирать современный гибрид F1, который дает стабильный, гарантированный результат – одинаковые по форме и размеру плоды.

«Черри»

Таким нежным сортам требуются особые условия выращивания – в частности, долгое и жаркое лето. Их нужно формировать и пасынковать, каждую кисть потребуется подвязывать. Загущенность ведет к постоянным болезням. Сорт дает неплохой урожай, который тем не менее растянут по времени.

Старые, не устойчивые к болезням сорта – в том числе народные селекции

Нуждаются в постоянных профилактических обработках, но даже при этом часто страдают от кладоспориоза и фитофтороза. Лучше выбирать сорта и гибриды с устойчивостью к широкому кругу заболеваний.

Плотные сорта с толстыми стенками для консервирования

Для консервации автор предпочитает мясистые и сахаристые биф-томаты – они вкусные и с легкой кислинкой.

Таким образом, лучше выбирать сорта, которые выведены конкретно в вашем регионе – они хорошо адаптированы к местным климатическим особенностям. На обороте пакетиков с семенами обязательно изучите информацию о сроках созревания и типе роста, об устойчивости к заболеваниям.

Если вам хочется протестировать новинку или экзотику, посадите не больше 2-3 кустов, а все остальное место пусть занимают проверенные сорта.

