Санкт-Петербург чтит Пушкина: дуэли, стихи и симфонии

10 февраля 1837 года в Санкт-Петербурге умер поэт.

В Санкт-Петербурге отметят 189-ю годовщину со дня смерти Александра Пушкина различными культурными событиями: литературными акциями, музыкальными программами, концертами и спектаклями.

Мемориальный музей-квартира поэта и музей "Пушкин. Жизнь и творчество" на Мойке, 12, в этот день будут открыты для посетителей бесплатно, сообщает ТАСС.

Акция на Черной речке

В 12:00 у места дуэли Пушкина на Черной речке состоится памятная литературная акция. В ней стихи великого поэта прочитают слушатели Центра подготовки иностранных военнослужащих Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова.

Например, капитан 3-го ранга из Индонезии Юстиаджи Панжи исполнит "Люблю тебя, Петра творение", а капитаны из Китая Ван Бинвей и Мо Гуаньхуа — "Я помню чудное мгновение", сообщили в администрации Приморского района.

События на Мойке, 12

Всероссийский музей А.С. Пушкина, старейший в России по пушкинистике, организует во дворе дома традиционное памятное собрание — в 2026 году этой церемонии исполнится 101 год, она сохранилась даже в годы Великой Отечественной войны.

Сбор начнется в 14:30 у подножия памятника поэту, где гости произнесут слова в его честь и прочитают стихи.

В 14:45 объявят минуту молчания — в час, когда остановилось сердце Пушкина, рассказала заведующая Мемориальным музеем-квартирой Галина Седова на пресс-конференции в ТАСС. После этого мероприятие продолжится.

Программы в библиотеках и театрах

Другие культурные площадки подготовили насыщенную программу, отражающую наследие Пушкина в разных жанрах. Президентская библиотека запустит онлайн-конференцию "Россия — А.С. Пушкин: единство народов без границ", где стихи поэта прозвучат на языках малочисленных народов России.

В библиотеке им. А.С. Грибоедова вечером пройдет лекция о рождественских мотивах в творчестве Пушкина — с примерами из "Повестей Белкина", "Евгения Онегина" и "Арапа Петра Великого".

В Мариинском театре в День памяти на разных сценах исполнят пушкинские сюжеты: в Мариинском-2 — оперу Чайковского "Евгений Онегин" в постановке Алексея Степанюка, в зале Стравинского — сюиту Свиридова "Метель".

Весь февраль покажут балет "Бахчисарайский фонтан" Асафьева, оперу "Каменный гость" Даргомыжского и оперы Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", "Моцарт и Сальери".

В Капелле прозвучат "Метель" Свиридова и вокально-поэтическая симфония "Пушкин" Андрея Петрова на основе поэзии поэта и русских народных песен.