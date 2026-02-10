Городовой / Город / «Ленфильм» возрождается: Петербург возвращает киностудии былую славу
«Ленфильм» возрождается: Петербург возвращает киностудии былую славу

Опубликовано: 10 февраля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Власти Петербурга получили все акции городской киностудии «Ленфильм».

После того как власти Санкт-Петербурга получили все акции киностудии «Ленфильм», в Смольном обсудили планы по ее возрождению. Цель — снова сделать «Ленфильм» лидером российской киноиндустрии.

В Смольного сообщили, что город на Неве намерен восстановить лидерство «Ленфильма» в отечественном кинематографе.

Сегодня губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский поговорили с коллективом студии о ее будущем развитии.

Напомним, 4 февраля все акции «Ленфильма» официально перешли под контроль городских властей. Инициативу поддержали ветераны студии, а президент Владимир Путин одобрил передачу городу.

