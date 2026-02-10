Санкт-Петербург в движении: рекорды неба, рельсов и дорог

В 2025 году аэропорт Пулково принял 20,8 млн пассажиров: 15,9 млн — по внутренним рейсам и 4,9 млн — по международным, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Среди лидеров по популярности — Москва, Калининград, Сочи, Анталья, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Стамбул, Самара и Мурманск.

Появились свежие маршруты: Андижан, Брест, Варадеро/Каракас, Гянджа, Сухум, Нячанг и Хамбантота.

Пригородные поезда перевезли 39,7 млн человек, с наибольшим приростом на линиях Балтийский вокзал — Ораниенбаум и Финляндский вокзал — Сестрорецк.

Автобусы из Санкт-Петербурга обслужили 732,8 тыс. пассажиров по 98 маршрутам с более чем 32 тыс. рейсов. Сеть автовокзала включает российские регионы и зарубежные направления.