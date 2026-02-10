Городовой / Город / Санкт-Петербург в движении: рекорды неба, рельсов и дорог
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 капли на ватный диск – даже в сильную жару подмышки сухие: эффективнее любого дезодоранта  Полезное
За МКАД жизнь не заканчивается: топ-3 города Московской области для увлекательной поездки на выходных Полезное
Сбросил кошку с обрыва — отделался штрафом: петербургский турист избежал тюрьмы Город
До скольки работает метро Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Средство от стаи собак, которое всегда поможет: работает на все 100% - можно гулять где угодно  Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Санкт-Петербург в движении: рекорды неба, рельсов и дорог

Опубликовано: 10 февраля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург в движении: рекорды неба, рельсов и дорог
Санкт-Петербург в движении: рекорды неба, рельсов и дорог
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербургские автобусы за 2025 год обслужили 732,8 тыс. пассажиров.

В 2025 году аэропорт Пулково принял 20,8 млн пассажиров: 15,9 млн — по внутренним рейсам и 4,9 млн — по международным, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Среди лидеров по популярности — Москва, Калининград, Сочи, Анталья, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Стамбул, Самара и Мурманск.

Появились свежие маршруты: Андижан, Брест, Варадеро/Каракас, Гянджа, Сухум, Нячанг и Хамбантота.

Пригородные поезда перевезли 39,7 млн человек, с наибольшим приростом на линиях Балтийский вокзал — Ораниенбаум и Финляндский вокзал — Сестрорецк.

Автобусы из Санкт-Петербурга обслужили 732,8 тыс. пассажиров по 98 маршрутам с более чем 32 тыс. рейсов. Сеть автовокзала включает российские регионы и зарубежные направления.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью