До скольки работает метро Санкт-Петербурга?

Петербургский метрополитен работает до 00:03–01:00 в зависимости от линии и станции. Первые поезда отправляются в 05:20–06:30, а последние — в 00:05–00:10. Вестибюли станций открываются на 10–20 минут раньше прибытия первого поезда, а переходы между линиями завершаются в 00:15.
Особенности режима работы
Время открытия станций варьируется. Например, самая ранняя станция — «Шушары» (открывается в 05:25), а некоторые вестибюли начинают работу позже: например, вестибюль 1 станции «Невский проспект» открывается в 07:00.
Время закрытия также различается. Например:
- вестибюль 2 станции «Площадь Ленина» закрывает вход в 22:00;
- вестибюли станции «Московская» прекращают работу в 00:41;
- станции «Беговая» и «Рыбацкое» закрывают вход в 00:05.
Некоторые станции имеют особый график работы:
- вестибюли «Достоевской» и «Площади Александра Невского 2» работают с 07:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням они закрыты;
- станция «Технологический институт 1» закрыта по воскресеньям и праздничным дням.
Несколько раз в год метро работает без ночного перерыва (с 01:00 до 05:00):
- в ночь с 31 декабря на 1 января (Новый год);
- в ночь с 6 на 7 января (Рождество Христово);
- в ночь на Праздник Пасхи;
- в ночь с 1 на 2 мая;
- в ночь с 9 на 10 мая;
- в ночь на День города (27 мая);
- в ночь на праздник выпускников «Алые паруса» (последняя декада июня).
В час пик поезда ходят с интервалом 2–3 минуты, в остальное время — до 3,5–4 минут.