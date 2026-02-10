До скольки работает метро Санкт-Петербурга?

Петербургский метрополитен работает до 00:03–01:00 в зависимости от линии и станции.

Петербургский метрополитен работает до 00:03–01:00 в зависимости от линии и станции. Первые поезда отправляются в 05:20–06:30, а последние — в 00:05–00:10. Вестибюли станций открываются на 10–20 минут раньше прибытия первого поезда, а переходы между линиями завершаются в 00:15.

Особенности режима работы

Время открытия станций варьируется. Например, самая ранняя станция — «Шушары» (открывается в 05:25), а некоторые вестибюли начинают работу позже: например, вестибюль 1 станции «Невский проспект» открывается в 07:00.

Время закрытия также различается. Например:

вестибюль 2 станции «Площадь Ленина» закрывает вход в 22:00;

вестибюли станции «Московская» прекращают работу в 00:41;

станции «Беговая» и «Рыбацкое» закрывают вход в 00:05.

Некоторые станции имеют особый график работы:

вестибюли «Достоевской» и «Площади Александра Невского 2» работают с 07:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням они закрыты;

станция «Технологический институт 1» закрыта по воскресеньям и праздничным дням.