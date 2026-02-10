Городовой / Вопросы о Петербурге / До скольки разрешено продавать алкоголь в Санкт-Петербурге?
До скольки разрешено продавать алкоголь в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 10 февраля 2026 17:05
 Проверено редакцией
стеллажи, магазин
Global Look Press/Alexander Legky
В Санкт-Петербурге продажа алкоголя в розничных магазинах разрешена с 11:00 до 22:00 ежедневно. Это правило закреплено в Законе Санкт-Петербурга от 10 февраля 2014 года №50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».

Правила для предприятий общественного питания (кафе, баров, ресторанов) отличаются. Рестораны могут продавать алкоголь в любое время — круглосуточно, без ограничений по часам. При этом заведение должно соответствовать строгим критериям.

Индивидуальные предприниматели (ИП) вправе продавать в ночное время (с 22:00 до 11:00) только слабоалкогольные напитки: пиво, медовуху, сидр, пуаре.

В заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах (так называемых «наливайках»), продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 11:00, за исключением новогодней ночи. При этом алкоголь, купленный в таком заведении, можно употреблять только на месте, включая сезонные летние веранды (если они оформлены по закону).

Исключения

День проведения праздника «Алые паруса» — единственный день в году, когда в Санкт-Петербурге полностью запрещена розничная продажа алкоголя.

Автор:
Пономарева Дарина
