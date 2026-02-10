Быстрые творожно-ягодные ПП-маффины: ароматные и сладкие, но без сахара – просто тают во рту

Новости по теме

Не творог, а творог. Не звонят, а звонят: институт Виноградова предсказывает смену ударения в извечном языковом споре

Перейти

Не творог и не фарш: делаю начинку для блинов из 2 ингредиентов - эта "нежнятина" с тарелки улетает за секунду

Перейти

Вместо масла и сырых яиц — только творог и три желтка: вот мой 5-минутный соус, который все едят ложками

Перейти

Зачем класть масло в финик: это странное сочетание оказалось хитярой — от удивления до соленой карамели за один укус

Перейти

Вместо сырников — шербет: я превратил творог в десерт за 10 минут, и теперь все гости в восторге

Перейти