Быстрые творожно-ягодные ПП-маффины: ароматные и сладкие, но без сахара – просто тают во рту

Даже при соблюдении диеты и правильного питания можно время от времени баловать себя десертами. Один из таких полезных десертов – ПП-маффины с финиками, голубикой, творогом и овсяными хлопьями. Отсутствие сахара компенсируется сладкой голубикой. О том, как приготовить полезные маффины, рассказала редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- бескосточковые финики – 5 шт.;
- голубика – 150 г;
- творог – 230 г;
- овсяные хлопья – 30 г;
- яйца – 3 шт.;
- молоко – 60 мл;
- ванильный экстракт – 2 ч. л.;
- мука – 120 г (и немного для голубики);
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- молотая корица – 1 ч. л.;
- соль.
Чтобы маффины были еще сытнее, добавьте орехи.
Также вам потребуются 12 форм для маффинов.
Как приготовить
Поместите финики в теплую воду на несколько минут. Добавьте их в блендер вместе с творогом, овсянкой, яйцами, молоком и ванилью. Взбивайте до того момента, как масса не станет однородной.
Добавьте в массу муку, разрыхлитель и корицу, посолите и все хорошо перемешайте. Обсыпьте мукой голубику и положите ее в тесто.
Заполните каждую формочку тестом и поместите будущие маффины в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте их около 20 минут. Если зубочистка выйдет из теста сухой, значит, выпечка готова.
Ранее портал "Городовой" рассказал, что можно добавить в тесто вместо яиц.