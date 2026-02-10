Городовой / Полезное / Быстрые творожно-ягодные ПП-маффины: ароматные и сладкие, но без сахара – просто тают во рту
Быстрые творожно-ягодные ПП-маффины: ароматные и сладкие, но без сахара – просто тают во рту

Опубликовано: 10 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт сладких творожно-ягодных маффинов без сахара.

Даже при соблюдении диеты и правильного питания можно время от времени баловать себя десертами. Один из таких полезных десертов – ПП-маффины с финиками, голубикой, творогом и овсяными хлопьями. Отсутствие сахара компенсируется сладкой голубикой. О том, как приготовить полезные маффины, рассказала редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • бескосточковые финики – 5 шт.;
  • голубика – 150 г;
  • творог – 230 г;
  • овсяные хлопья – 30 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • молоко – 60 мл;
  • ванильный экстракт – 2 ч. л.;
  • мука – 120 г (и немного для голубики);
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • молотая корица – 1 ч. л.;
  • соль.

Чтобы маффины были еще сытнее, добавьте орехи.

Также вам потребуются 12 форм для маффинов.

Как приготовить

Поместите финики в теплую воду на несколько минут. Добавьте их в блендер вместе с творогом, овсянкой, яйцами, молоком и ванилью. Взбивайте до того момента, как масса не станет однородной.

Добавьте в массу муку, разрыхлитель и корицу, посолите и все хорошо перемешайте. Обсыпьте мукой голубику и положите ее в тесто.

Заполните каждую формочку тестом и поместите будущие маффины в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте их около 20 минут. Если зубочистка выйдет из теста сухой, значит, выпечка готова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, что можно добавить в тесто вместо яиц.

Татьяна Идулбаева
