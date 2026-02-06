Не яйца и не сметана: что добавить в тесто – выпечка воздушнее перины и нежнее облака

Многие ошибочно считают, что яйца – мастхэв для любого теста. Они скрепляют ингредиенты, делают тесто влажным и помогают ему сохранять форму. Но в действительности есть как минимум 3 альтернативных продукта, которые отлично заменяют собой яйца. О них рассказала автор BestProducts Mail Анастасия Ершова.
№1: Бананы – сладость и фруктовые нотки
Мягкие спелые бананы – отличный вариант для сладкой выпечки, особенно для кексов и маффинов. Разомните фрукт до однородности, добавьте в тесто, и десерт получит легкие фруктовые нотки. Тесто будет мягким, влажноватым и темным, с плотным мякишем.
№2: Яблочное пюре – максимум нейтральности
В отличие от бананов, яблочное пюре никак не меняет вкус выпечки. Вы можете сделать пюре сами из запеченных или тушеных яблок – или купить баночку для детского питания. Тесто получится светлым, нежным и влажным. Яблочное пюре подойдет для пирогов, бисквитов и печенья.
№3: Йогурт или кефир – нейтральность, мягкость и однородность
Это самый простой вариант: добавьте любой кисломолочный напиток в тесто, и оно получится однородным, мягким и без излишней плотности. Готовая выпечка будет нейтральной, мякиш – аккуратным. Йогурт или кефир можно использовать для приготовления кексов и оладий.
