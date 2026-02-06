Бежевый, на пенсию: этот цвет заменит его весной-2026 - подойдет каждой женщине

В мире моды постоянно происходят перемены, и даже устоявшиеся фавориты уступают место новым оттенкам. Еще недавно "на коне" был бежевый, но в сезоне весна‑лето 2026 года на смену ему пришел цвет хаки.
Он давно вышел за рамки военной униформы и стал полноценным участником модных коллекций. Хаки сочетает в себе сдержанность и органично смотрится в разных стилях, сообщает стилист Гульнара Абдуллина.
Универсальность оттенка
Цвет хаки отлично подходит для повседневных луков, элегантных композиций и образов «с головы до ног». Кроме того, он гармонично сочетается с другими оттенками:
- нейтральными тонами (белый, кремовый, серый, черный);
- земляными оттенками (бежевый, коричневый, терракотовый, охра);
- зелеными цветами;
- синими и джинсовыми тонами;
- бордовыми, малиновыми и вишнево‑красными оттенками.
Как носить хаки в сезоне весна‑лето 2026
Модные дома активно включают хаки в коллекции и предлагают разнообразные решения. Например, можно нарядиться в струящиеся бохо‑платья с кремовыми деталями и сапогами в тон.
Или же отдать предпочтение брюки‑карго с топами, жакетами, поясами и сумками в земляной гамме. Также стильный образ состоит из свитера и брюк монохромного исполнения. Для аксессуаров цвет тоже идеален — он дополняет образ, но не перегружает его.
Отзывы
Пользователь сети Ольга Ершова призналась, что хаки — ее любимый цвет, поскольку он подчеркивает цвет ее глаз: голубые глаза при таком сочетании становятся темно‑зелеными.
"Да! Мне идет этот цвет, и всегда что-то такое есть в гардеробе. Недавно купила поло и кроссовки. Есть рубашка и платье. Я модняшка", - заметила Ирина Скворцова.
