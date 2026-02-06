Купил билет в СВ за 30 000 рублей и не спал всю ночь: поездка стала настоящим испытанием

Автор Дзен-канала "1520. Все о путешествиях" поделился историей пассажира по имени Павел, который купил билет в СВ за 30 000 рублей и рассчитывал отдохнуть. Однако в результате мужчина не спал всю ночь, а поездка, казалось бы, в самом комфортном вагоне поезда превратилась в настоящее испытание.

В поезд Павел садился уже поздно вечером и планировал хорошо выспаться. Его соседкой оказалась приятная интеллигентная женщина, но с грудничком на руках. Она ответственно занималась малышом, всячески его развлекала, показывала игрушки, но даже при такой заботе и внимании младенец периодически кричал.

В итоге мужчина понял, что никакого покоя и сна ему не видать. Его попутчица извинялась, пыталась объяснить, что дорога есть дорога, и обычно ее ребенок ведет себя гораздо спокойнее. Конечно, Павел все понимал, но откровенно сказал ей, что не ожидал такого формата поездки.

Действительно, формально кричащий малолетний ребенок имеет полное право ехать в вагоне СВ, как и все другие пассажиры. Но если говорить о комфорте, тем более когда речь идет о поездке за 30 000 рублей, то дочерней структуре РЖД все же стоит подумать о маркировке купе при продаже билетов. То есть отдельно обозначать купе для пассажиров с детьми, как это происходит сейчас с мужскими и женскими купе. Ведь люди платят за тишину, комфорт, возможность выспаться, а в итоге их ждет полное разочарование.

Интернет-пользователи посочувствовали мужчине в комментариях и поделились собственными мыслями на этот счет:

"Мысль об обозначении мест с детьми очень здравая. Впрочем, 100% гарантии от того, что мамаша купит билет потом нет, да и храпящий сосед ничем не лучше". "Я Вам очень сочувствую. Но боюсь что единственный выход – покупать целое купе. Тогда и только тогда покой гарантирован". "Тогда еще нужно выделить отдельный вагон для храпящих мужчин. Храп тоже очень мешает заснуть."

Ранее мы сообщали, почему в туалетах США нет ершиков и сливных бачков.