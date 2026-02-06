Городовой / Город / Скандал в петербургском морге: миллионные взятки за органы мертвых
Скандал в петербургском морге: миллионные взятки за органы мертвых

Опубликовано: 6 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Заведующего моргом Александровской больницы в Санкт-Петербурге взяли под стражу по подозрению в торговле невостребованными трупами, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России.

Согласно релизу, сотрудник коммерческой фирмы подкупом и уговорами убедил главу патологоанатомического отделения передать тела покойников для извлечения внутренних органов и фрагментов костей.

За это чиновник систематически получал от него минимум 500 тысяч рублей ежемесячно.

В отношении заведующего завели уголовное дело по статьям о превышении полномочий и взяточничестве; против представителя фирмы — за подстрекательство к превышению полномочий и дачу взятки.

Сотрудники СК совместно с УЭБиПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обыскали рабочие места подозреваемых и изъяли фрагменты тел.

Сейчас следствие устанавливает все детали инцидента, решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

Юлия Аликова
