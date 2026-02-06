Февральские гости Парка Монрепо: яркие снегири

С началом февральских холодов в музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге прилетели снегири. Зимой они собираются в группы и на снежном фоне похожи на яркие красные яблоки.

Снегири обитают в Ленинградской области постоянно. Они успешно выводят птенцов даже в Санкт-Петербурге, предпочитая парки в Пушкине, Павловске и Петергофе. Но особенно их замечаешь именно в зимний период.

В морозы присутствие снегирей выдает характерный звук — "Пиньк", которым перекликаются и самки, и самцы. К весне птицы образуют пары, становятся скрытными и тихими.

Они прячутся в плотной листве деревьев. Яркий окрас самцов сливается с зеленью, поэтому летом снегирей почти не видно на глаза людям — пояснил автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Биолог отметил: на новогодних открытках часто неверно рисуют пару самцов с красными грудками. Самка же имеет невзрачную серо-коричневую окраску груди, что помогает ей незаметно сидеть на яйцах, укрываясь от хищников.