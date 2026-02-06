Городовой / Город / Февральские гости Парка Монрепо: яркие снегири
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Горбуша не хуже дорогой форели: солим красную рыбу к столу на 23 февраля - тает на языке Полезное
Купил билет в СВ за 30 000 рублей и не спал всю ночь: поездка стала настоящим испытанием Полезное
Скандал в петербургском морге: миллионные взятки за органы мертвых Город
Не туалет, а реальный японский сад: лайфхак с обычной втулкой — на вес золота Полезное
Частые рейсы против пробок: изменения на 4 маршрутах Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Февральские гости Парка Монрепо: яркие снегири

Опубликовано: 6 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Февральские гости Парка Монрепо: яркие снегири
Февральские гости Парка Монрепо: яркие снегири
Global Look Press / Konstantin Mikhailov / Russian Look

С началом февральских холодов в музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге прилетели снегири. Зимой они собираются в группы и на снежном фоне похожи на яркие красные яблоки.

Снегири обитают в Ленинградской области постоянно. Они успешно выводят птенцов даже в Санкт-Петербурге, предпочитая парки в Пушкине, Павловске и Петергофе. Но особенно их замечаешь именно в зимний период.

В морозы присутствие снегирей выдает характерный звук — "Пиньк", которым перекликаются и самки, и самцы. К весне птицы образуют пары, становятся скрытными и тихими.

Они прячутся в плотной листве деревьев. Яркий окрас самцов сливается с зеленью, поэтому летом снегирей почти не видно на глаза людям — пояснил автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Биолог отметил: на новогодних открытках часто неверно рисуют пару самцов с красными грудками. Самка же имеет невзрачную серо-коричневую окраску груди, что помогает ей незаметно сидеть на яйцах, укрываясь от хищников.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью