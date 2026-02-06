От шин до чистых улиц: как Петербург победит несанкционированные отходы

В 2026 году власти Санкт-Петербурга намерены вдвое сократить число несанкционированных свалок отходов (НСО).

На 2 февраля зафиксировано 34 таких объекта, из которых восемь крупных свалок советских времен должны убрать третьи лица. Об этом написал в телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Планы ликвидации

К концу года число свалок планируется уменьшить до 13. На эти работы из бюджета города выделят свыше 1 млрд рублей. Корабельников поручил Комитету по природопользованию и администрациям районов составить график работ.

Благоустройство и контроль

После очистки как минимум на двух площадках в Василеостровском и Приморском районах организуют благоустройство. В этом году власти решительно настроены предотвратить новые НСО, ликвидировать все свежие находки и сократить сроки работ — с 108 дней в 2024 году до 76 дней в 2025-м.

Дополнительно улучшат систему сбора и утилизации старых автопокрышек. Возможно, в районах появятся специальные площадки для их приема и отправки на переработку.