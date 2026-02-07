Школьный промах и молчание соцзащиты: СК возбудил дело после гибели мальчика в Петербурге

Следственный комитет инициировал уголовное дело по факту халатности сотрудников школы и учреждения социальной защиты после гибели мальчика в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в официальном канале ведомства.
Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ в отношении должностных лиц школы и социального учреждения Красносельского района.
По версии следствия, работники школы, где обучались другие дети этой семьи, знали о достижении мальчиком школьного возраста, но не помогли матери с его зачислением.
Сотрудники соцучреждения были в курсе антисанитарных условий проживания детей, их бродяжничества, попрошайничества и отсутствия образования, однако не сообщили в органы опеки для применения мер к родительнице за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.