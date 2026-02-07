Городовой / Город / Школьный промах и молчание соцзащиты: СК возбудил дело после гибели мальчика в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Голубой купол над Охтой: новый храм одобрен для Синопской набережной Город
Взбиваем кефир с майонезом – и через 15 минут гора вкусных пышек готова: у домашних только за ушами пищит Полезное
Урожай собираю уже в июне: сажаю картофель строго по этому принципу – молодые клубни гребу тележками Полезное
От шин до чистых улиц: как Петербург победит несанкционированные отходы Город
Не картофель, а восторг ленивого дачника: выдает по 40 клубней с 1 куста даже в сырое лето – ни окучивания, ни хлопот Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Школьный промах и молчание соцзащиты: СК возбудил дело после гибели мальчика в Петербурге

Опубликовано: 7 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Школьный промах и молчание соцзащиты: СК возбудил дело после гибели мальчика в Петербурге
Школьный промах и молчание соцзащиты: СК возбудил дело после гибели мальчика в Петербурге
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Следственный комитет инициировал уголовное дело по факту халатности сотрудников школы и учреждения социальной защиты после гибели мальчика в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в официальном канале ведомства.​

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ в отношении должностных лиц школы и социального учреждения Красносельского района.​

По версии следствия, работники школы, где обучались другие дети этой семьи, знали о достижении мальчиком школьного возраста, но не помогли матери с его зачислением.​

Сотрудники соцучреждения были в курсе антисанитарных условий проживания детей, их бродяжничества, попрошайничества и отсутствия образования, однако не сообщили в органы опеки для применения мер к родительнице за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью