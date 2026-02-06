Урожай собираю уже в июне: сажаю картофель строго по этому принципу – молодые клубни гребу тележками

Молодой картофель пользуется всеобщей популярностью. Его дегустация возможна уже в июне, считают специалисты издания "Хозяйство". Ключевым аспектом является выбор сортов, созревающих для уборки в течение 60-70 дней, а ультраранние сорта, такие как «Тимо», могут быть убраны уже через 45 дней после появления всходов.

Важным этапом является подготовка клубней. Их необходимо извлечь из хранилища за 35 дней до предполагаемой посадки. В случае отсутствия развитых глазков, клубни рекомендуется поместить в прохладное, хорошо освещенное помещение для озеленения на две недели. После этого их следует переместить в теплое место для проращивания при температуре +12...+15º С.

Независимо от размера, все клубни, за исключением гнилых, дадут всходы. Однако для обеспечения здорового урожая необходимо отбраковывать клубни с нитевидными ростками уже на стадии проростков.

Наибольшую урожайность демонстрируют клубни размером с куриное яйцо или немного крупнее, весом 80-100 г.

Появление новых ростков из глазков произойдет через 10-15 дней, что гарантирует получение раннего урожая.

Отмечено, что ростки картофеля обладают высокой устойчивостью к низким температурам почвы. В случае посадки в холодную почву они обеспечивают более ранний и обильный урожай по сравнению с клубнями, высаженными в оптимальные сроки.

Согласно народным приметам, высаживать картофель в грунт рекомендуется, когда листья на березах достигают размера монеты.

Ключевое значение имеет правильное расположение рядов. Оптимальным направлением является северо-запад на юго-восток. Ранние сорта картофеля рекомендуется высаживать с небольшим загущением, что способствует ускоренному развитию растений.

Положительный эффект достигается припудриванием клубней золой. Рекомендуемая норма расхода составляет 1 кг золы на 50 кг клубней.

Непосредственно перед посадкой клубни не следует разрезать, поскольку для заживления срезов требуется временной интервал не менее трех дней.

