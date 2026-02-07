Коснулся подушки – через 2 минуты заснул: вот что нужно убрать из спальни

Каждый сталкивался с тем, что долго ворочается в постели, не в силах уснуть. Часто проблема не в бессоннице, а в том, что мозгу и телу мешает несколько простых факторов. Исправив их, можно заметно улучшить качество сна, сообщает сайт "Анатомия сна".

Первое — разобраться с подушкой

Неудобная подушка заставляет мышцы шеи и плеч перенапрягаться всю ночь. Человек может просыпаться с головной болью или ощущением, будто и не отдыхал. Стоит попробовать ортопедическую модель — она поддержит голову и шею в естественном положении и поможет расслабиться.

Второе — найти свет, которого мы не замечаем

Даже тусклый свет от зарядного устройства, телевизора в режиме ожидания или уличного фонаря может нарушать выработку мелатонина — гормона сна. Рекомендуется перед тем, как лечь спать, сделать комнату максимально темной: закрыть плотные шторы, перевернуть гаджеты экранами вниз или накрыть светящиеся индикаторы.

Третье — прибраться и убрать часы

Беспорядок в комнате вызывает подсознательное беспокойство. Потратив всего пять минут на то, чтобы разложить вещи по местам, можно создать ощущение спокойствия. Также стоит убрать из спальни тикающие механические часы, их монотонный звук может мешать погружению в глубокий сон.

