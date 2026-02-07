Городовой / Полезное / Не краска и не тоник: горстка крупы маскирует седину на раз-два - минус 10 лет за полчаса
Не краска и не тоник: горстка крупы маскирует седину на раз-два - минус 10 лет за полчаса

Опубликовано: 7 февраля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Не краска и не тоник: горстка крупы маскирует седину на раз-два - минус 10 лет за полчаса
Не краска и не тоник: горстка крупы маскирует седину на раз-два - минус 10 лет за полчаса
Legion-Media

Закрашивать седину становится не модно. Появление серебряных прядок в шевелюре — процесс естественный и красивый. Но некоторые женщины все же хотят их замаскировать. Сделать это можно мягко, не прибегая к химическим краскам. Один из доступных натуральных способов окрашивания — гречневая крупа, пишет источник.

Краска для волос на основе гречки дарит волосам лёгкий, естественный тон и ухаживает за ними. Она затемняет седину на 1–2 тона, создает эффект как после салонного мелирования.

Чтобы закрасить седину, понадобится:

  • 1-2 ст. ложки гречневой крупы
  • 1 ст. ложка растворимого кофе
  • 1 ст. ложка уксуса
  • Вода комнатной температуры
  • Марля или мелкое сито
  • Миска и кисть для нанесения
  • Шапочка для душа

В миске смешайте гречку и кофе, залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрыла сухую смесь. Добавьте яблочный уксус, тщательно размешайте и оставьте в темном шкафу при комнатной температуре на 24 часа. Через сутки процедите настой через марлю или сито.

Равномерно распределите его кисточкой по чистым, сухим волосам. Наденьте шапочку и оставьте состав на волосах на полчаса. А потом хорошо промойте волосы тёплой водой без шампуня.

Такая простая бьюти-процедура - не столько окрашивание, сколько маска. Гречка и уксус укрепляют волосы, делают их более гладкими и блестящими. Красящий эффект наиболее заметен на русых, светло-каштановых и седеющих волосах. Окрашивание держится до следующего мытья волос. Подходит способ тем, кто ищет щадящие методы ухода за волосами и ценит естественную красоту.

Ранее Городовой рассказывал, для чего состоятельные люди покупают кнопочные телефоны.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
