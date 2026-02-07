Городовой / Город / Голубой купол над Охтой: новый храм одобрен для Синопской набережной
Опубликовано: 7 февраля 2026 00:30
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) одобрил внешний вид будущего храма святых князей Бориса и Глеба на Синопской набережной. Проект основан на исторических документах и снимках, сообщает Петербургский дневник.

Раньше на этом месте стоял храм с таким же названием, разрушенный в 1975 году. Участок после нескольких перестроек заасфальтировали, а прилегающий сквер полностью исчез.

Фасады нового здания воплотят элементы византийского и романского стилей, стены покроют росписями в русском стиле, сообщили в КГА. Арки украсят библейскими цитатами.

Ведомство уточнило: купол покрасят в голубой цвет с изображением облаков и парящего над ними Святого Духа, а вдоль карниза в нишах разместят 24 иконы.

Рядом с храмом восстановят сквер, добавив детскую площадку, парковку и зону отдыха.

Юлия Аликова
