Голубой купол над Охтой: новый храм одобрен для Синопской набережной

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) одобрил внешний вид будущего храма святых князей Бориса и Глеба на Синопской набережной. Проект основан на исторических документах и снимках, сообщает Петербургский дневник.
Раньше на этом месте стоял храм с таким же названием, разрушенный в 1975 году. Участок после нескольких перестроек заасфальтировали, а прилегающий сквер полностью исчез.
Фасады нового здания воплотят элементы византийского и романского стилей, стены покроют росписями в русском стиле, сообщили в КГА. Арки украсят библейскими цитатами.
Ведомство уточнило: купол покрасят в голубой цвет с изображением облаков и парящего над ними Святого Духа, а вдоль карниза в нишах разместят 24 иконы.
Рядом с храмом восстановят сквер, добавив детскую площадку, парковку и зону отдыха.