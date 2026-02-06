Берут не только пожилым и детям: даже богатые люди переходят на кнопочные телефоны - 6 причин

Кажется удивительным, но кнопочные телефоны сохраняют устойчивый спрос на рынке. По имеющимся у pedant данным, за 2024 год в России приобрели свыше 4 миллионов таких устройств. Проанализировав информацию, можно найти причины, почему наряду со смартфонами кнопочные телефоны продолжают покупать, и в каких вопросах они опережают своих "потомков".

Популярность этих устройств имеет целый ряд причин:

Заряда аккумулятора в режиме ожидания хватает на 2–3 недели, а не на 1–2 дня, как у большинства смартфонов. Рекордная "работоспособность" связана с простотой устройства: в нем нет энергоемкого большого экрана, мощного процессора и фоновых приложений.

Простая конструкция и механическая клавиатура делают эти телефоны менее уязвимыми к падениям и физическим повреждениям. Программное обеспечение не требует частых обновлений и не замедляет работу устройства со временем.

Отсутствие модулей GPS, сложных операционных систем и большого количества приложений существенно снижает риски цифрового слежения и заражения вирусами.

Цена на кнопочные телефоны начинается от 1000-2000 рублей. Это бюджетное решение для связи, причем без потери ее качества.

Крупные кнопки и интуитивно понятное меню делают эти устройства оптимальным выбором для пожилых людей, детей и тех, кому не нужны дополнительные функции.