Берут не только пожилым и детям: даже богатые люди переходят на кнопочные телефоны - 6 причин

Кажется удивительным, но кнопочные телефоны сохраняют устойчивый спрос на рынке. По имеющимся у pedant данным, за 2024 год в России приобрели свыше 4 миллионов таких устройств. Проанализировав информацию, можно найти причины, почему наряду со смартфонами кнопочные телефоны продолжают покупать, и в каких вопросах они опережают своих "потомков".
Преимущества кнопочных телефонов
Популярность этих устройств имеет целый ряд причин:
-
Заряда аккумулятора в режиме ожидания хватает на 2–3 недели, а не на 1–2 дня, как у большинства смартфонов. Рекордная "работоспособность" связана с простотой устройства: в нем нет энергоемкого большого экрана, мощного процессора и фоновых приложений.
-
Простая конструкция и механическая клавиатура делают эти телефоны менее уязвимыми к падениям и физическим повреждениям. Программное обеспечение не требует частых обновлений и не замедляет работу устройства со временем.
-
Отсутствие модулей GPS, сложных операционных систем и большого количества приложений существенно снижает риски цифрового слежения и заражения вирусами.
-
Цена на кнопочные телефоны начинается от 1000-2000 рублей. Это бюджетное решение для связи, причем без потери ее качества.
-
Крупные кнопки и интуитивно понятное меню делают эти устройства оптимальным выбором для пожилых людей, детей и тех, кому не нужны дополнительные функции.
-
Устройство позволяет оставаться на связи, и при этом не отвлекаться на социальные сети, уведомления приложений и бесконечный контент. Снижение информационной нагрузки позволяет концентрироваться на работе или других важных вещах. По этой причине такие модели выбирают и состоятельные люди.
Так что, несмотря на современные смартфоны, кнопочные устройства все еще популярны. Они либо становятся основным средством связи для определённых категорий пользователей. Либо вторым телефоном, когда нужно сосредоточиться на важной задаче или нужен долгий заряд батареи. Например, в походе.
Это подтверждает и один из комментаторов Евгений.
Полезная штука. На прогулки, по магазинам, на пляж, на рыбалку беру маленькую раскладушку. Очень удобно. Интернет на улице или на рыбалке не нужен... Зачем иначе выходить? Уткнуться в смартфон и дома можно.
