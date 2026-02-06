Сколько стоит проезд в петербургском метро?

С 1 января 2026 года в петербургском метро вступили в силу обновлённые тарифы на проезд. Поездка теперь стоит по‑разному — в зависимости от того, как вы платите.

Во сколько обойдется разовая поездка?

Если вы впервые в городе и хотите просто проехать одну станцию, придётся заплатить 95 рублей. Эта сумма действует при покупке жетона в кассе, оплате банковской картой или смартфоном через платёжные сервисы. Столько же стоит провоз багажа — как будто ещё одна поездка.

Как можно сэкономить на поездке в метро?

Если у вас есть карта «Подорожник» или Единая карта петербуржца (ЕКП), цена заметно ниже — 65 рублей за поездку. Эти карты работают и в метро, и в наземном транспорте, так что экономия складывается быстро.

Какие тарифы для тех, кто ездит часто на метро?

Для тех, кто ездит часто, есть проездные. Например, месячный билет только для метро обойдётся в 3 638 рублей — это примерно 70 поездок. Если нужен транспорт целиком (метро, автобус, трамвай, троллейбус), подойдёт единый месячный проездной за 4 938 рублей.

Для учащихся и студентов есть именные льготные билеты: их цена осталась прежней — 797 и 1 599 рублей соответственно. А льготный проездной для пенсионеров и других категорий стоит 839 рублей.

Можно ли гостю города купить проездной?

Есть и суточные варианты: на 1 день — 364 рубля, на 3 дня — 701 рубль, на 5 дней — 1 240 рублей. Это удобно для туристов или тех, кто приехал ненадолго. Ещё один интересный вариант — единый билет на 90 минут за 106 рублей: он даёт право на одну поездку в метро и неограниченное число пересадок в наземном транспорте в течение полутора часов.

