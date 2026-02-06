Городовой / Вопросы о Петербурге / Что за столб стоит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга?
Что за столб стоит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 6 февраля 2026 11:11
 Проверено редакцией
колонна, закат
Что за столб стоит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга?
Global Look Press/ Belkin Alexey

На Дворцовой площади Петербурга возвышается не просто столб, а один из самых выразительных символов города — Александровская колонна.

Что это за монумент?

Колонну воздвигли в 1834 году по указу императора Николая I в честь победы над Наполеоном. Она названа в честь старшего брата царя — Александра I, правившего в годы Отечественной войны 1812 года. Проект создал архитектор Огюст Монферран — тот самый, что строил Исаакиевский собор.

Колонна — не копия античных образцов, а самостоятельное творение. Её венчает фигура ангела с крестом, попирающего змею: это аллегория мира и торжества добра над злом. Лицо ангела, по распространённой легенде, имеет портретное сходство с Александром I.

Впечатляющие цифры и детали

  • Высота — 47,5 метра (вместе с пьедесталом и фигурой ангела).
  • Монолит вырезан из цельного куска розового гранита, добытого в Выборгских каменоломнях. Вес — около 600 тонн.
  • Устойчивость достигается без креплений: колонна держится за счёт собственного веса и точного расчёта пропорций.
  • Пьедестал украшен бронзовыми барельефами, где аллегорические фигуры и воинские доспехи рассказывают о триумфе России.
Пономарева Дарина
