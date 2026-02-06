Кешбэк с подвохом: как петербуржцев обманывают на «маркетплейсах»

В Санкт-Петербурге сообщили о свежей афере с «привлекательными предложениями» и «возвратом кешбэка» для покупателей маркетплейсов.
По данным пресс-службы отдела по противодействию киберпреступлениям ГУ МВД России по городу и области, аферисты стремятся украсть деньги с карты жертвы.
Злоумышленники присылают уведомления о якобы доступном «кешбэке за покупки», который нужно «подтвердить» до указанного срока.
Ссылка в сообщении перенаправляет на поддельный сайт банка или маркетплейса, уточнили в полиции. После ввода логина, пароля и кода из SMS эти данные уходят мошенникам.
Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют игнорировать подозрительные ссылки, заходить в аккаунты только через официальные приложения, проверять отправителя на ошибки в тексте или необычный номер, а также никогда не передавать личные данные — от логина до кодов подтверждения.
Если вы уже кликнули по ссылке, срочно смените пароли, отключите связанные карты и обратитесь в банк.