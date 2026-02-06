Городовой / Город / Кешбэк с подвохом: как петербуржцев обманывают на «маркетплейсах»
Кешбэк с подвохом: как петербуржцев обманывают на «маркетплейсах»

Опубликовано: 6 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

В Санкт-Петербурге сообщили о свежей афере с «привлекательными предложениями» и «возвратом кешбэка» для покупателей маркетплейсов.

По данным пресс-службы отдела по противодействию киберпреступлениям ГУ МВД России по городу и области, аферисты стремятся украсть деньги с карты жертвы.

Злоумышленники присылают уведомления о якобы доступном «кешбэке за покупки», который нужно «подтвердить» до указанного срока.

Ссылка в сообщении перенаправляет на поддельный сайт банка или маркетплейса, уточнили в полиции. После ввода логина, пароля и кода из SMS эти данные уходят мошенникам.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют игнорировать подозрительные ссылки, заходить в аккаунты только через официальные приложения, проверять отправителя на ошибки в тексте или необычный номер, а также никогда не передавать личные данные — от логина до кодов подтверждения.

Если вы уже кликнули по ссылке, срочно смените пароли, отключите связанные карты и обратитесь в банк.

Автор:
Юлия Аликова
