Какие планы по развитию петербургского метро?

Петербургское метро продолжает развиваться, хотя темпы строительства порой замедляются из-за технических, финансовых и градостроительных сложностей. В планах — расширение сети в разных районах города, а также модернизация существующих станций.

Какие новые станции планируется открыть?

В 2025 году открылись первые две станции Красносельско-Калининской линии (коричневая) — «Путиловская» и «Юго-Западная». До 2030 года планируется построить ещё четыре станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Со станции «Каретная» будет возможна пересадка на «Обводный канал». После неё линия может быть продлена в сторону «Лиговского проспекта-2» и станции «Суворовская».

В 2028 году ожидаются открытия станций «Богатырская» и «Каменка» Невско-Василеостровской линии (зелёная). «Каменка» станет пересадочной на фиолетовую линию — там станция получит название «Шуваловский проспект».

В 2030 году могут открыться станции «Гавань» и «Морской фасад» Лахтинско-Правобережной линии (оранжевая). «Гавань» расположится в районе Шкиперского протока, «Морской фасад» — рядом с пассажирским морским портом.

Какие еще есть проекты по развитию петербургского метро?

Есть планы по продлению Кировско-Выборгской (красной) линии в сторону аэропорта «Пулково» и «Экспофорума». Также обсуждается строительство станции в Кудрово (Ленинградская область), но этот проект осложняется вопросами финансирования и административной принадлежности.

Какие станции будут реконструированы?

До 2030 года планируется отремонтировать 14 станций метро. Среди них — «Парк Победы», которая закрылась на реконструкцию в июне 2025 года.

