По каким дням ходит поезд Оренбург — Санкт-Петербург?
По каким дням ходит поезд Оренбург — Санкт-Петербург?

Опубликовано: 6 февраля 2026 13:50
Global Look Press/ Edgar Breshchanov

Поезд 105У — единственный прямой, который курсирует по маршруту Оренбург — Санкт-Петербург. Он отправляется по чётным числам месяца в 19:20 по местному времени из Оренбурга и прибывает на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга в 06:48.

Время в пути составляет 1 день 13 часов 28 минут. Поезд преодолевает расстояние в 1 780 км.

Сколько стоит билет на поезд из Оренбурга в Санкт-Петербург?

Цены варьируются в зависимости от типа вагона и даты покупки. По данным на 2026 год, стоимость поездки в плацкартном вагоне от 5 365 рублей, в купе — от 3 956 рублей, СВ — от 20 147 рублей.

Интересные факты

Маршрут проходит через 28 станций, среди которых Самара, Пенза, Рязань, Тверь и другие. Самые долгие стоянки — в Самаре (1 час 8 минут) и Пензе (34 минуты).

Часть остановок — технические, купить билет до этих станций невозможно.

Перед поездкой рекомендуется уточнять актуальное расписание и наличие билетов на выбранную дату, так как возможны изменения. Билеты можно приобрести через онлайн-сервисы или в кассах РЖД.

Пономарева Дарина
