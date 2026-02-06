Omoda осваивает Россию: Петербург купил 37 штук

В Санкт-Петербурге поступил в продажу китайский автомобиль Omoda, собранный в России, сообщил автомобильный эксперт Денис Гаврилов.

В ноябре-декабре 2025 года в городе зарегистрировали 37 таких машин: 36 кроссоверов C7 и одну C5. Их выпускают на заводе «Автотор» в Калининградской области, но в начале февраля 2026-го объявили о переносе производства на бывший завод General Motors в Петербурге.

При этом доля российской сборки в продажах Omoda за тот период достигла 28%, а для C7 — двух третей от всех проданных экземпляров.