13 краж из аккаунтов: петербургский хакер попался на телеграм-утечках

Житель Санкт-Петербурга, молодой специалист по кибермошенничеству, научился взламывать аккаунты на маркетплейсах и теперь сам рискует освоить тюремный быт.

По словам представителя МВД Ирины Волк, петербургские полицейские задержали этого хакера. Ему вменяют как минимум 13 случаев хищения средств с украденных личных кабинетов пользователей маркетплейсов.

Пострадавшие — из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Челябинска, Новосибирска, Тюмени и Сыктывкара.

Подозреваемый создавал и использовал специальные программы, добывал логины с паролями из утекших в интернет баз данных и приобретал их в секретных чатах Telegram.

При наличии привязанной к аккаунту карты с деньгами он заказывал дорогие товары, которые легко реализовать на перепродаже.

Во время обыска у него конфисковали смартфон и ноутбук с примерно 3 тысячами файлов о взломах маркетплейсов. Заведено уголовное дело по статье о краже.