Первый эшелон свободы: Петербург оживил историю 1943-го

6 февраля в Санкт-Петербурге на Финляндском вокзале прошла историческая реконструкция прибытия первого поезда в Ленинград после прорыва блокады. Губернатор Александр Беглов приветствовал участников театрализованного мероприятия.

Все ленинградцы с нетерпением ждали первый поезд 7 февраля 1943 года. Он привез продовольствие благодаря тому, что женщины, старики, дети и военные фактически вручную проложили железную дорогу.

«Это был поезд надежды и поезд Победы. Жители города совершили подвиг — выдержали блокаду, выстояли и победили», — отметил Александр Беглов.

Губернатор выразил благодарность участникам реконструкции и всем, кто работает над сохранением исторической правды.