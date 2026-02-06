Городовой / Город / Первый эшелон свободы: Петербург оживил историю 1943-го
Первый эшелон свободы: Петербург оживил историю 1943-го

Опубликовано: 6 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine

6 февраля в Санкт-Петербурге на Финляндском вокзале прошла историческая реконструкция прибытия первого поезда в Ленинград после прорыва блокады. Губернатор Александр Беглов приветствовал участников театрализованного мероприятия.

Все ленинградцы с нетерпением ждали первый поезд 7 февраля 1943 года. Он привез продовольствие благодаря тому, что женщины, старики, дети и военные фактически вручную проложили железную дорогу.

«Это был поезд надежды и поезд Победы. Жители города совершили подвиг — выдержали блокаду, выстояли и победили», — отметил Александр Беглов.

Губернатор выразил благодарность участникам реконструкции и всем, кто работает над сохранением исторической правды.

Автор:
Юлия Аликова
