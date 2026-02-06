Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой вокзал считается главным в Санкт-Петербурге?
Какой вокзал считается главным в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 6 февраля 2026 17:35
вокзал
Какой вокзал считается главным в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/ Konstantin Kokoshkin

Главный вокзал Санкт‑Петербурга — это Московский вокзал. Он встречает и провожает путешественников уже почти два века, оставаясь не просто транспортным узлом, а настоящим символом города.

Почему именно он — главный?

Историческая значимость. Открыт в 1847 году как Петербургский вокзал, позже переименован в Николаевский, а с 1924 года носит нынешнее название. Это один из старейших вокзалов России, ровесник первых железных дорог империи.

Стратегическое расположение. Находится в самом центре — на площади Восстания, где пересекаются ключевые магистрали города.

Магистральная ось. Именно отсюда начинается главная железнодорожная артерия страны — линия на Москву. Поезда «Сапсан», фирменные составы до столицы и многие другие маршруты стартуют отсюда.

Интересные факты

  • Здание вокзала — образец позднего классицизма. Его спроектировал архитектор Константин Тон, автор Храма Христа Спасителя в Москве. Фасады украшены колоннами, лепниной и часами.
  • В XIX веке вокзал дважды «переезжал»: сначала стоял у Семёновского полка, затем — у Знаменской площади (ныне площадь Восстания). Современное здание построили в 1851 году, и оно стоит на том же месте по сей день.
  • Во время блокады Ленинграда вокзал продолжал работать, принимая эшелоны с продовольствием и эвакуированными. На его стенах до сих пор можно увидеть следы от осколков — молчаливые свидетели войны.
  • Московский вокзал не раз становился декорацией для фильмов. Его залы и перроны «сыграли» роли в картинах от советских времён до современных сериалов.
  • Под вокзалом скрыта сеть служебных тоннелей и переходов, соединяющих платформы, склады и технические помещения. Некоторые из них датируются ещё дореволюционной эпохой и хранят следы старой кладки.
Пономарева Дарина
