Какой вокзал считается главным в Санкт-Петербурге?

Главный вокзал Санкт‑Петербурга — это Московский вокзал. Он встречает и провожает путешественников уже почти два века, оставаясь не просто транспортным узлом, а настоящим символом города.

Почему именно он — главный?

Историческая значимость. Открыт в 1847 году как Петербургский вокзал, позже переименован в Николаевский, а с 1924 года носит нынешнее название. Это один из старейших вокзалов России, ровесник первых железных дорог империи.

Стратегическое расположение. Находится в самом центре — на площади Восстания, где пересекаются ключевые магистрали города.

Магистральная ось. Именно отсюда начинается главная железнодорожная артерия страны — линия на Москву. Поезда «Сапсан», фирменные составы до столицы и многие другие маршруты стартуют отсюда.

Интересные факты