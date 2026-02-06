Какой гимн у питерского клуба «Зенит»?

У футбольного клуба «Зенит» (Санкт‑Петербург) нет официального гимна в формате «утверждённого документа», но есть неофициальный гимн — песня, которую фанаты считают своей и поют на матчах десятилетиями. Это «Город над вольной Невой» (часто её называют просто по первой строке — «Слушай, Ленинград!»).

Что это за песня?

Это переработанная версия старинной студенческой песни, восходящей к началу XX века. В её основе — мелодия марша «Тоска по Родине» (автор неизвестен, популярен в 1910–1920‑е), которую позже подхватили болельщики. Текст многократно переиначивался, но канонической стала версия, прочно связанная с «Зенитом» и Петербургом.

Ключевые строки (вариант, принятый у фанатов): Слушай, Ленинград, я тебе спою

Задушевную песню свою…

Город над вольной Невой,

Где болеют за «Зенит» родной!

Почему именно эта песня?

Песня пережила несколько эпох: от дореволюционных студенческих посиделок до советских дворовых компаний и, наконец, фанатских трибун. Это не «заказной» гимн, а плод народной традиции.

В тексте — не только про футбол, но и про город: Нева, мосты, белые ночи. Это объединяет любовь к команде и к месту, где ты вырос.

На «Газпром Арене» её поют в ключевые моменты: перед стартовым свистком, после гола или в честь чемпионства. Звук тысяч голосов создаёт ощущение единства.

